Для этого вам понадобятся старые бутылки, пружины, паллеты и тому подобное. Готовые полки выйдут оригинальными, практичными и креативными.
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1. Полки для женской обуви с пружинного матраса
Фото smotri-online
2. Место для хранения обуви из старой лестницы
Фото theverybesttop10
3. Приспособление из тонких вешалок для одежды
Фото pinterest
4. Эстетические полки из пластиковых дренажных труб
Фото theverybesttop10
5. Полки из пластиковых бутылок
Фото pinterest
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6. Шкаф с деревянных ящиков
Фото twitter
7. Деревянные кабельные катушки
Фото pozitiv.guru
8. Полки с перил со старой кровати
Фото novamett
9. С вешалки для одежды
Фото pinterest
10. С пластиковых контейнеров
Фото businessinsider