Як зробити оригінальний дідух на Різдво: 10 ідей з фото
Дідух – це різдвяна прикраса з соломи, яка є обов'язковою в багатьох українських будинках. Такий атрибут, як правило, потрібно виготовляти своїми руками, але більшість віддають перевагу купленому дідуху.
Ідеї 24 радять вам купити колоски, тобто основу дідуха, а декор зробити самостійно. Так ваш виріб буде мати більш оригінальний та привабливий вигляд.
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1. Дідух з великої кількості пшеничних колосків і з мінімальним декором у вигляді декоративних ниток
Фото na-skryzhalyah
2. Дідух, декорований стрічками
Фото pinterest
3. Класичний дідух із декором у вигляді плетеної соломи
Фото pinterest
4. Розфарбований дідух
Фото rayonka
5. Дідух, декорований мереживною тканиною
Фото boritko
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6. Дідух із сухими квітами
7. Простий, але стильний і сучасний дідух
Фото pinterest
8. Дідух у вигляді букета
Фото lafleurdecor
9. Дідух з мінімальним декором
Фото thebudgetsavvybride
10. Дідух, декорований виробами із соломи
Фото vdomadobre
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