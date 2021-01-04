Дідух – це різдвяна прикраса з соломи, яка є обов'язковою в багатьох українських будинках. Такий атрибут, як правило, потрібно виготовляти своїми руками, але більшість віддають перевагу купленому дідуху.

Ідеї 24 радять вам купити колоски, тобто основу дідуха, а декор зробити самостійно. Так ваш виріб буде мати більш оригінальний та привабливий вигляд. Читайте також: Оригінальні екоіграшки з соломи: 10 новорічних прикрас з фото 1. Дідух з великої кількості пшеничних колосків і з мінімальним декором у вигляді декоративних ниток Фото na-skryzhalyah 2. Дідух, декорований стрічками Фото pinterest 3. Класичний дідух із декором у вигляді плетеної соломи Фото pinterest 4. Розфарбований дідух Фото rayonka 5. Дідух, декорований мереживною тканиною Фото boritko Цікаво: Як бюджетно прикрасити оселю на Новий рік 2021: 15 ідей декору з камінців 6. Дідух із сухими квітами 7. Простий, але стильний і сучасний дідух Фото pinterest 8. Дідух у вигляді букета Фото lafleurdecor 9. Дідух з мінімальним декором Фото thebudgetsavvybride 10. Дідух, декорований виробами із соломи Фото vdomadobre