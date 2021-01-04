Дидух – это рождественское украшение из соломы, которое является обязательным во многих украинских домах. Такой атрибут, как правило, нужно делать своими руками, однако большинство предпочитают купленный вариант.

Идеи 24 советуют вам купить колоски, то есть основу дидуха, а декор сделать самостоятельно. Так ваше изделие будет иметь более оригинальный и привлекательный вид. Читайте также: Оригинальные экоигрушки из соломы: 10 новогодних украшений с фото 1. Дидух из большого количества пшеничных колосьев и с минимальным декором в виде декоративных нитей Фото na-skryzhalyah 2. Дидух, декорированный лентами Фото pinterest 3. Классический дидух с декором в виде плетеной соломы Фото pinterest 4. Раскрашенный дидух Фото rayonka 5. Дидух, декорированный кружевной тканью Фото boritko Интересно: Как бюджетно украсить дом на Новый год 2021: 15 идей декора из камней 6. Дидух с сухими цветами 7. Простой, но стильный и современный дидух Фото pinterest 8. Дидух в виде букета Фото lafleurdecor 9. Дидух с минимальным декором Фото thebudgetsavvybride 10. Дидух, декорированный изделиями из соломы Фото vdomadobre