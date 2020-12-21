Як бюджетно прикрасити оселю на Новий рік 2021: 15 ідей декору з камінців
Напередодні новорічних свят кожна господиня прагне завчасно підготуватися до свята і прикрасити свою оселю якнайкраще. Для цього, як правило, потрібно використати різні елементи декору. Дехто їх купує, дехто – робить власноруч. Один зі способів створити святкову атмосферу в домі – прикрасити його яскравими розфарбованими камінцями.
Процес розфарбовування нескладний, а сам декор – максимально бюджетний. Для цього лише потрібні камінці, фарба, пензлики та гарний настрій. Для того, щоб не шукати вдалі малюнки, скористайтеся добіркою, яку для вас підготували Ідеї 24.
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1. Камінці із зображенням вашої оселі
Фото pinterest
2. Камінці зі сніговиком
Фото pinterest
3. Камінці зі святковими побажаннями
Фото wall.alphacoders
4. З ангелами
Фото pinterest
5. Із зображенням солодощів
Фото pinterest
6. З оленями
Фото pinterest
7. Із Санта-Клаусом
Фото pinterest
8. Камінці із милими зображеннями
Фото idei-dekoru
9. Зимовими пейзажами
Фото pinterest
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10. З ялинкою
Фото pinterest
11. З пінгвіном
Фото pinterest
12. Зі сніжинками
Фото pinterest
13. З Дідом Морозом
Фото pinterest
14. Камені в темних відтінках
Фото pinterest
15. Із зображенням біблійних персонажів
Фото idei-dekoru
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