Напередодні новорічних свят кожна господиня прагне завчасно підготуватися до свята і прикрасити свою оселю якнайкраще. Для цього, як правило, потрібно використати різні елементи декору. Дехто їх купує, дехто – робить власноруч. Один зі способів створити святкову атмосферу в домі – прикрасити його яскравими розфарбованими камінцями.

Процес розфарбовування нескладний, а сам декор – максимально бюджетний. Для цього лише потрібні камінці, фарба, пензлики та гарний настрій. Для того, щоб не шукати вдалі малюнки, скористайтеся добіркою, яку для вас підготували Ідеї 24. Читайте також: Як прикрасити ялинку за допомогою фотографій: цікаві ідеї 1. Камінці із зображенням вашої оселі Фото pinterest 2. Камінці зі сніговиком Фото pinterest 3. Камінці зі святковими побажаннями Фото wall.alphacoders 4. З ангелами Фото pinterest 5. Із зображенням солодощів Фото pinterest 6. З оленями Фото pinterest 7. Із Санта-Клаусом Фото pinterest 8. Камінці із милими зображеннями Фото idei-dekoru 9. Зимовими пейзажами Фото pinterest Цікаво: Ви будете в захваті: 10 оригінальних ідей, як прикрасити вітальню до Нового року – фото 10. З ялинкою Фото pinterest 11. З пінгвіном Фото pinterest 12. Зі сніжинками Фото pinterest 13. З Дідом Морозом Фото pinterest 14. Камені в темних відтінках Фото pinterest 15. Із зображенням біблійних персонажів Фото idei-dekoru