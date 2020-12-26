Оригінальні екоіграшки з соломи: 10 новорічних прикрас з фото
Якщо ви досі не прикрасили ялинку, довго вагаєтеся, які іграшки купувати – не витрачайте час на дрібниці, а виготовте екоіграшки з соломи. Такий варіант досить бюджетний, але нестандартний. Завдяки іграшкам з соломи ваша ялинка матиме унікальний стильний вигляд.
Не думайте, що це складно чи надто заморочливо. Ідеї 24 підготували для вас приклади таких іграшок. Тому ви можете зробити щось подібне або пофантазувати і виготовити власний шедевр.
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Іграшки у вигляді різних геометричних фігур
Фото pinterest
Іграшки у вигляді сніжинок
Фото matundmi
Різноманітні фігурки з використання ниток
Фото pinterest
Ангел із соломи
Фото hendmeid
Пофарбовані фігури із соломи
Фото idei-dekoru
Іграшка у вигляді вінка зі свічкою
Фото idei-dekoru
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Складні фігурки з використанням декоративних елементів
Фото irineten
Оригінальні іграшки з використанням соломи та колосків
Фото pinterest
Іграшки з соломи у вигляді символу 2021 року
Фото pinterest
Ялинкові прикраси з соломи у вигляді оленя
Фото pinterest
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