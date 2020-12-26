Якщо ви досі не прикрасили ялинку, довго вагаєтеся, які іграшки купувати – не витрачайте час на дрібниці, а виготовте екоіграшки з соломи. Такий варіант досить бюджетний, але нестандартний. Завдяки іграшкам з соломи ваша ялинка матиме унікальний стильний вигляд.

Не думайте, що це складно чи надто заморочливо. Ідеї 24 підготували для вас приклади таких іграшок. Тому ви можете зробити щось подібне або пофантазувати і виготовити власний шедевр. Читайте також: Як прикрасити новорічну ялинку: ідеї для трьох популярних стилів Іграшки у вигляді різних геометричних фігур Фото pinterest Іграшки у вигляді сніжинок Фото matundmi Різноманітні фігурки з використання ниток Фото pinterest Ангел із соломи Фото hendmeid Пофарбовані фігури із соломи Фото idei-dekoru Іграшка у вигляді вінка зі свічкою Фото idei-dekoru Цікаво: Майстрині розповіли етапи створення новорічних іграшок: відео процесу Складні фігурки з використанням декоративних елементів Фото irineten Оригінальні іграшки з використанням соломи та колосків Фото pinterest Іграшки з соломи у вигляді символу 2021 року Фото pinterest Ялинкові прикраси з соломи у вигляді оленя Фото pinterest