Як зробити креативні фото зі звичайними речами: оригінальні ідеї

29 січня 2021 , 19:30
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Для того, щоб зробити оригінальні фото, не завжди потрібно звертатися за допомогою до професіонала. Варто лише вигадати незвичні ракурси, подумати про світло і розпочати фотосесію в гарному настрої.

Джерело: Bored Panda

Ці фото незвичні та нестандартні. Деякі з них навіть зможуть обманути ваш зір.

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Ніяких надзусиль, а фото вийшло оригінальним

Фото boredpanda

Трішки розмалюю...небо

Фото boredpanda

Будьте креативні, фотографуючись біля визначних пам'яток

Фото boredpanda

Особливе морозиво

Фото boredpanda

"У вас не знайдеться вогню?"

Фото boredpanda

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Фото boredpanda

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Пиво з незвичною пінкою

Фото boredpanda

Гулівер сучасності

Фото boredpanda

Пивна ріка

Фото boredpanda

Для тих, хто любить багато печива

Фото boredpanda

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Фото boredpanda

Телефонний серфінгіст

Фото boredpanda

"Я пролізу цей тунель"

Фото boredpanda

Великий брат

Фото boredpanda

Оригінальне фото на морі

Фото boredpanda