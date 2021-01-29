Як зробити креативні фото зі звичайними речами: оригінальні ідеї

Для того, щоб зробити оригінальні фото, не завжди потрібно звертатися за допомогою до професіонала. Варто лише вигадати незвичні ракурси, подумати про світло і розпочати фотосесію в гарному настрої.
Джерело: Bored Panda
Ці фото незвичні та нестандартні. Деякі з них навіть зможуть обманути ваш зір.
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Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
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Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda
Фото boredpanda