15 фото, після перегляду яких ви почнете сумніватися у своїй врівноваженості
Більшість людей повністю вірять у те, що бачать. Проте іноді побачене може дивувати, "заганяти в ступор" чи навіть лякати. Це пов'язано з тим, що картинки, які сприймає наше око оманливі.
Ідеї 24 підготували для вас добірку фото, після перегляду яких у вас виникне двояке відчуття. Ви будете здивовані й шоковані водночас.
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1. Це просто захід сонця
Фото figyelj
2. Дуже розгнівана жінка
Фото dama
3. "Подвійний" пес?
Фото myprikol
4. Ходьба…в небі
Фото postjung
5. Придивіться добре
Фото reddit
6. Це просто бібліотека
Фото onedio
7. Несподівано
Фото brightside
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8. "Безтілесна" корова налякає будь-кого
Фото xopom
9. Це триголовий олень?
Фото buzzfeed
10. Цей пес, справді, у мильній бульбашці?
Фото zinoti
11. Питань більше, ніж відповідей
Фото buzzfeed
12. Дуже незвичне вбрання тата
Фото buzzfeed
13. Цей безголовий пасажир налякав усіх в автобусі
Фото buzzfeed
14. Ідеальне відображення в калюжі
Фото qadin
15. Птах, який вміє ходити
Фото klikabol
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