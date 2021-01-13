Більшість людей повністю вірять у те, що бачать. Проте іноді побачене може дивувати, "заганяти в ступор" чи навіть лякати. Це пов'язано з тим, що картинки, які сприймає наше око оманливі.

Ідеї 24 підготували для вас добірку фото, після перегляду яких у вас виникне двояке відчуття. Ви будете здивовані й шоковані водночас. Читайте також: 15 фото, які показують недбалість та необережність працівників 1. Це просто захід сонця Фото figyelj 2. Дуже розгнівана жінка Фото dama 3. "Подвійний" пес? Фото myprikol 4. Ходьба…в небі Фото postjung 5. Придивіться добре Фото reddit 6. Це просто бібліотека Фото onedio 7. Несподівано Фото brightside Цікаво: 10 фантастичних фото, на яких "мультяшні" персонажі оживають 8. "Безтілесна" корова налякає будь-кого Фото xopom 9. Це триголовий олень? Фото buzzfeed 10. Цей пес, справді, у мильній бульбашці? Фото zinoti 11. Питань більше, ніж відповідей Фото buzzfeed 12. Дуже незвичне вбрання тата Фото buzzfeed 13. Цей безголовий пасажир налякав усіх в автобусі Фото buzzfeed 14. Ідеальне відображення в калюжі Фото qadin 15. Птах, який вміє ходити Фото klikabol