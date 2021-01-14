Як фотографувати захід сонця: 10 унікальних ідей з фото
Захід сонця – це прекрасний момент, який багато фотографів хочуть зберегти у своїх найкращих роботах. Зробити вдалі знімки на заході сонця – це справжнє мистецтво, якому ви можете повчитися у відомих талановитих людей.
Ідеї 24 підготували для вас найкращі фото на заході сонця, які зробив талановитий інстагблогер KRUTIK THAKUR.
Читайте також: Як зробити класні фото: 25 креативних та смішних прикладів
Дуже незвичні зображення
Фото instagram
Фото з сонячною лампою
Фото instagram
Соняшник
Фото instagram
Оригінальний м'яч
Фото instagram
Можливо все...і навіть "зупинити" захід сонця
Фото instagram
Цікаво: Як правильно позувати для фото: секрети і правила вдалих кадрів
Сонячна "кулька"
Фото instagram
Неймовірний пейзаж
Фото instagram
Фантастичні роботи
Фото instagram
Від одного погляду перехоплює подих
Фото instagram
Ідеальна гра кольорів
Фото instagram
Поділитися новиною