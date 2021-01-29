Как сделать креативные фото с обычными вещами: оригинальные идеи
Для того чтобы сделать оригинальные фото, не всегда нужно обращаться за помощью к профессионалу. Стоит только придумать необычные ракурсы, подумать о свете и начать фотосессию в хорошем настроении.
Источник: Bored Panda
Эти фото необычные и нестандартные. Некоторые из них даже смогут обмануть ваше зрение.
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