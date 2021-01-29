Як зробити креативні фото зі звичайними речами: оригінальні ідеї
Для того, щоб зробити оригінальні фото, не завжди потрібно звертатися за допомогою до професіонала. Варто лише вигадати незвичні ракурси, подумати про світло і розпочати фотосесію в гарному настрої.
Джерело: Bored Panda
Ці фото незвичні та нестандартні. Деякі з них навіть зможуть обманути ваш зір.
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Ніяких надзусиль, а фото вийшло оригінальним
Фото boredpanda
Трішки розмалюю...небо
Фото boredpanda
Будьте креативні, фотографуючись біля визначних пам'яток
Фото boredpanda
Особливе морозиво
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"У вас не знайдеться вогню?"
Фото boredpanda
Здається, хтось передивився фільмів про Гаррі Поттера
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Пиво з незвичною пінкою
Фото boredpanda
Гулівер сучасності
Фото boredpanda
Пивна ріка
Фото boredpanda
Для тих, хто любить багато печива
Фото boredpanda
Людинопес
Фото boredpanda
Телефонний серфінгіст
Фото boredpanda
"Я пролізу цей тунель"
Фото boredpanda
Великий брат
Фото boredpanda
Оригінальне фото на морі
Фото boredpanda
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