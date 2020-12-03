Ми всі хочемо мати красиві фото, тому організовуємо фотосесії, робимо професійний макіяж і витрачаємо багато часу на ретушування зображень. Насправді ж для отримання яскравих та унікальних кадрів варто лише помічати дрібниці навколо нас і мати в цей момент із собою фотоапарат або смартфон.

Ідеї 24 підготували для вас добірку зображень вуличного фотографа Едаса Вонга, який знає, як "спіймати" вдалі кадри в будь-який час в будь-якому місці. Читайте також: 20 ідеальних фото для тих, кому набридла недосконалість світу 1. Креативне фото в торговому центрі Фото photoawards 2. Вдалий ракурс відіграє важливу роль у композиції фото Фото medium 3. Маючи гарну уяву, можна створювати справжні фото шедеври Фото hayko 4. Той момент, коли наліпки в метро допомагають створити оригінальне фото Фото opentalk 5. Хіба ж це не миле зображення? Фото boredpanda 6. "Зловити" такий момент дуже складно, але результат того вартий Фото diariopopular 7. Вираз обличчя цього чоловіка ідеально доповнив загальну картинку Фото photogstory 8. Ми самі можемо не помітити, як станемо частиною гармонійної картинки Фото thevisualized 9. Чому б і не прогулятися з кулькою на голові? Фото boredpanda Цікаво: Як правильно позувати для фото: секрети і правила вдалих кадрів 10. Який милий збіг Фото bugaga 11. Як гармонійно поєдналися дві реальності Фото my.ua 12. Камера відеоспостереження Фото cameralabs 13. Фантастичний збіг, який вражає Фото hitek 14. Ніхто з них навіть не здогадується, що став частиною кумедного фото Фото brunch.co.kr 15. Головне – втримати баланс Фото laguiadelvaron 16. Цей чоловік точно сортує сміття Фото brunch.co.kr 17. Досконала оптична ілюзія Фото tediado 18. Здається, ця драбина здатна відрубати голову Фото amazingcoolpictures