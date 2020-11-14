Практично кожна сучасна людина має велику колекцію фото, якими щоденно ділиться в соцмережах. Дехто полюбляє професійні фотосесії, дехто влаштовує їх самостійно з допомогою друзів чи рідних. Саме тому побутує думка, що красиве фото – це результат роботи фотографа. Однак, насправді – це зовсім не так. Успіх фото залежить від самої моделі, її вмінь позувати та показувати відповідні емоції.

Ідеї 24 зробили для вас підбірку основних правил для ідеального позування. Дотримуючись цих правил, ви точно будете знати, як позувати на будь-якій фотосесії. Будьте певні, ваші фото матимуть багато лайків.

Виберіть приклад для наслідування

Перед тим, як збиратися на фотосесію, обов'язково перегляньте фото професійних моделей. Це можуть бути глянцеві журнали або навіть Pinterest. Таким чином, ви виробите естетичний смак, а також переглянете ідеї для фотосесії та вдалого позування. Обов'язково зверніть увагу, як та чи інша модель позує, як нахиляє голову, в якому положенні її руки, ноги тощо.

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