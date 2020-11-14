Як правильно позувати для фото: секрети і правила вдалих кадрів
Практично кожна сучасна людина має велику колекцію фото, якими щоденно ділиться в соцмережах. Дехто полюбляє професійні фотосесії, дехто влаштовує їх самостійно з допомогою друзів чи рідних. Саме тому побутує думка, що красиве фото – це результат роботи фотографа. Однак, насправді – це зовсім не так. Успіх фото залежить від самої моделі, її вмінь позувати та показувати відповідні емоції.
Ідеї 24 зробили для вас підбірку основних правил для ідеального позування. Дотримуючись цих правил, ви точно будете знати, як позувати на будь-якій фотосесії. Будьте певні, ваші фото матимуть багато лайків.
Виберіть приклад для наслідування
Перед тим, як збиратися на фотосесію, обов'язково перегляньте фото професійних моделей. Це можуть бути глянцеві журнали або навіть Pinterest. Таким чином, ви виробите естетичний смак, а також переглянете ідеї для фотосесії та вдалого позування. Обов'язково зверніть увагу, як та чи інша модель позує, як нахиляє голову, в якому положенні її руки, ноги тощо.
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"Покрутіться" перед дзеркалом
Ви і тільки ви знаєте своє тіло найкраще, знаєте свої слабкі та сильні "сторони". Потренуйтеся перед дзеркалом позувати та показувати певні емоції. Не бійтеся повторювати пози моделей або вигадувати нові. Віднайдіть ті пози, які найбільш підкреслять ваші переваги.
В ідеалі варто одягнути ті речі, в яких буде відбуватися фотосесія. Тренуйтеся до тих пір, поки не станете почувати себе впевнено, легко та комфортно. Зауважте, завдяки цим вправам ви тепер точно знатимете, як позувати для інстаграму. Обов'язково постарайтеся всі вигадані пози запам'ятати. Таким чином, під час фотосесії ви зможете відтворювати їх одна за іншою.
Вивчіть улюблені пози перед дзеркалом / Фото tutknow.ru
Знайдіть свою "ідеальну" посмішку
Для того, щоб у кадрі посмішка виглядала красиво, потрібно, щоб вона була щирою. Для цього також варто попередньо потренуватися перед дзеркалом. Спочатку розслабте м'язи обличчя, очі тримайте відкритими, а потім постарайтеся посміхнутися максимально "м'яко". Щоб уникнути неприродньої посмішки можете просто подумати про щось хороше, приємне та позитивне. Знаючи цю хитрість у вас відтепер ніколи не виникне питання "Як позувати на селфі?". Адже варто лише знайти для себе "ідеальну" посмішку.
Посмішка має виглядати щиро та природньо / Фото unsplash
Навчіться показувати емоції
Будь-яке фото завжди несе в собі якийсь посил, настрій або емоцію. Ви можете орендувати найкращу студію з фантастичним інтер'єром, можете зробити вражаючий макіяж і одягнути шикарний наряд, але якщо ви не знаєте, як позувати перед фотокамерою і не можете передати потрібну емоцію в кадрі – усі ті зусилля марні.
Вчіться показувати емоції / Фото denfoto
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Контролюйте своє тіло
Під час фотосесії потрібно контролювати не лише посмішку. Потрібно думати про кожен рух, про те, як всі частини тіла будуть виглядати в кадрі.
Пряма шия
На будь-якому фото потрібно намагатися витягнути шию. Візуально це додасть їй довжини. При цьому важливо опустити плечі донизу. Такий трюк робить образ більш витонченим, а позу відкритою та розкутою.
Плечі
Опускайте плечі донизу, розправте їх і не "сутультеся". Такий прийом здатний підкреслити ваші найкращі сторони. Наприклад, красиві плечі, ключиці, груди, шию.
Поясниця
Під час фотосесії злегка потрібно прогнутися в попереку. Таким чином ваша фігура виглядатиме більш витончено та струнко.
Погляд
Фліртуйте з об'єктивом камери очима. Не бійтеся подивитися в камеру впевнено і прямо. Почергово переводьте погляд в бік або трішки з-під плеча.
Погляд – перше на що звертається увага під час перегляду фото / Фото Pinterest
Руки
Кисті рук повинні бути максимально розслаблені та "м'які", а рухи ними плавними. Якщо вам важко придумати, куди подіти руки, просто візьміть будь-який предмет. Це можуть бути: сумка, квіти, капелюх, книга, окуляри, чашка кави тощо.
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