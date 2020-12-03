Мы все хотим иметь красивые фото, поэтому организовываем фотосессии, делаем профессиональный макияж и тратим много времени на ретуширования изображений. На самом деле для получения ярких и уникальных кадров стоит только замечать мелочи вокруг нас и иметь в этот момент с собой фотоаппарат или смартфон.

Идеи 24 подготовили для вас подборку изображений уличного фотографа Эдаса Вонга, который знает, как "поймать" удачные кадры в любое время в любом месте. Читайте также: 20 идеальных фото для тех, кому надоело несовершенство мира 1. Креативное фото в торговом центре Фото photoawards 2. Удачный ракурс играет важную роль в композиции фото Фото medium 3. Имея хорошее воображение, можно создавать настоящие фотошедевры Фото hayko 4. Тот момент, когда наклейки в метро помогают создать оригинальное фото Фото opentalk 5. Разве это не милое изображения? Фото boredpanda 6. "Поймать" такой момент очень сложно, но результат того стоит Фото diariopopular 7. Выражение лица этого человека идеально дополнило общую картинку Фото photogstory 8. Мы сами можем не заметить, как станем частью гармоничной картинки Фото thevisualized 9. Почему бы и не прогуляться с шариком на голове? Фото boredpanda Интересно: Как правильно позировать для фото: секреты и правила удачных кадров 10. Какое милое совпадение Фото bugaga 11. Идеальное совпадение Фото my.ua 12. Камера видеонаблюдения Фото cameralabs 13. Фантастическое совпадение, которое поражает Фото hitek 14. Никто из них даже не догадывается, что стал частью смешного фото Фото brunch.co.kr 15. Главное – удержать баланс Фото laguiadelvaron 16. Этот человек точно сортирует мусор Фото brunch.co.kr 17. Идеальная оптическая иллюзия Фото tediado 18. Кажется, эта лестница способна отрубить голову Фото amazingcoolpictures