Кожен користувач інстаграму прагне, щоб його сторінка була особливою, мала багато підписників і виглядала максимально естетично. Усі ці три компоненти взаємопов'язані та взаємодоповнювальні.

Ідеї 24 радять вам обов'язково перед фотосесією ознайомитися з основними правилами, які допоможуть вам перетворити усі ідеї в красиві та якісні "емоційні" фото.

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1. Позування

Для того, щоб фото було естетичним та заворожуючим, обов'язково потрібно заздалегідь продумати всі пози та рухи, які варто реалізувати під час фотосесії. У будь-якому випадку, почувайте себе впевнено, не бійтеся виглядати смішно чи незграбно. Так ви зрозумієте усі свої плюси та мінуси.

15 універсальних поз для фото:

2. Емоції

Обравши позу, ви не можете бути впевненим в тому, що фото вийде ідеальним. Для вдалого фото потрібно вміти показати відповідні емоції. Щоб сміх, страх, злість чи мрійливість виглядали природно, потренуйтеся перед фотосесією перед дзеркалом. Експериментуйте, кривляйтеся, смійтеся над собою, але таки навчіться показувати певні емоції.

Емоції під час портретної зйомки:

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3. Якість та обробка

Уявіть собі, що ви підготувалися до фотосесії: зробили професійний макіяж, взяли на прокат одяг, вигадали пози і навчилися показувати емоції, але дещо забули…Ви забули подбати про якісне освітлення. Без цього усі ваші перераховані зусилля просто марні.

Також важливим є етап обробки фото. Завдяки певним секретам ви зможете отримати абсолютно несподівані варіанти фото. Для цього варто знати, у яких програмах краще редагувати фото.

Найкращі програми для обробки фото: