Каждый пользователь инстаграма хочет, чтобы его страница была особой, имела много подписчиков и выглядела максимально эстетично. Все эти три компонента взаимосвязаны и взаимодополняющие.

Идеи 24 советуют вам обязательно перед фотосессией ознакомиться с основными правилами, которые помогут вам превратить все идеи в красивые и качественные "эмоциональные" фото.

Читайте также: Как правильно позировать для фото: секреты и правила удачных кадров

1. Позирование

Для того, чтобы фото было эстетическим и завораживающим, обязательно нужно заранее продумать все позы и движения, которые следует реализовать во время фотосессии. В любом случае, чувствуйте себя уверенно, не бойтесь выглядеть смешно или неуклюже. Так вы поймете все свои плюсы и минусы.

15 универсальных поз для фото:

2. Эмоции

Выбрав позу, вы не можете быть уверенным в том, что фото получится идеальным. Для удачного фото нужно уметь показать соответствующие эмоции. Чтобы смех, страх, злость или мечтательность выглядели естественно, потренируйтесь перед фотосессией перед зеркалом. Экспериментируйте, кривляйтесь, смейтесь над собой, но все-таки научитесь показывать определенные эмоции.

Эмоции во время портретной съемки:

Интересно: Как выбрать локацию для фото: лучшие идеи для Instagram

3. Качество и обработка

Представьте себе, что вы подготовились к фотосессии: сделали профессиональный макияж, взяли на прокат одежду, придумали позы и научились показывать эмоции, но немножко забыли... Вы забыли позаботиться о качественном освещении. Без этого все ваши перечисленные усилия просто бесполезны.

Также важным является этап обработки фото. Благодаря определенным секретам вы сможете получить совершенно неожиданные варианты фото. Для этого следует знать, в каких программах лучше редактировать фото.

Лучшие программы для обработки фото: