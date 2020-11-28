В активних користувачів інстаграму періодично виникає проблема з вибором місця для фотосесії. Здавалося б, можна обрати будь-що, але все не так просто. Природа, освітлення, а також дрібні речі роблять картинку комплексною.

Ідеї 24 сформулювали для вас декілька корисних порад, які допоможуть обрати локацію для фотосесії. За вами залишається мале – знайти фотографа, а потім красиво йому позувати.

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Перш ніж зібратися на фотосесію, обов'язково потрібно визначитися, де саме ви хотіли б зробити яскраві кадри:

у домашніх умовах;

на вулиці;

у фотостудії.

Фото pinterest

Фото в домашніх умовах

Якщо ви хочете зробити вдалі фото в домашніх умовах, то обов'язково завчасно подбайте про освітлення. Також продумайте композицію фотографії, макіяж та образ загалом.

Фото pinterest

Ідей для фото в домашніх умовах може бути безліч. Спочатку оберіть, в якій саме кімнаті будете робити фото, а потім експериментуйте, показуйте різні емоції, змінюйте образи.

Кухня

Фото pinterest

Спальня

Фото pinterest

Ванна

Фото pinterest

Балкон

Фото pinterest

Окрім цього, ви можете робити акцент не лише на місці розташування, а й на дрібних деталях. Наприклад, це може бути книга, кава, фрукти, квіти, страви тощо.

Фото pinterest

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На вулиці

Такі фотосесії можуть бути непередбачливі, адже вдалий кадр залежить не лише від вас. Може бути погане природне освітлення, зіпсуватися погода тощо.

Для фото на вулиці варто експериментувати з позами та місцем. Фото можуть бути на фоні будівель, паркану, природи, на сходах, у парку, біля водойми тощо. Знаходьте красиві місця поруч біля вас, а потім "грайтеся" з емоціями.

Фото pinterest

Для того, щоб обрати місце для фотосесії на вулиці, потрібно зважити всі "за" та "проти".

Беріть до уваги стиль вашої інстаграм-сторінки. Дизайн, переважаючі відтінки, а також фон – усе це формує комплексно ваш інстаграмний профіль. Усі фото мають бути в одному стилі. Це означає, що їх потрібно робити на фоні схожих будівель, музеїв, колон тощо. Використовувати схожі або однакові фільтри. Найдіть свою локацію в Instagram і подивіться інші фото. Можливо, вони вас надихнуть. Будьте уважні до деталей. Іноді ми зовсім не зауважуємо дрібних деталей, які можуть допомогти нам зробити вдалий кадр.

У фотостудії

Для таких фото потрібен фотограф і візажист. Тоді кадри будуть максимально вдалими. Залежно від пори року, події, вашого настрою, тематика фотосесії може бути будь-якою.

Фото pinterest