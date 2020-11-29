Кожен, хто веде акаунт в інстаграмі мріє, щоб його профіль мав красиві фото, які отримають мільйони лайків. Для досягнення цього потрібно додавати яскраві та привабливі зображення на красивому фоні.

Ідеї 24 розкажуть вам, як створити красивий фон для фотографій навіть у дуже "неінстаграмній" квартирі.

Фото на фоні меблів чи, ще гірше, килимів рано чи пізно набриднуть вашим підписникам. Та й уподобайок багато не "назбирають".

Читайте також: Класні ідеї для селфі в Instagram, які вам точно сподобаються

1. Кольоровий папір або картон

У магазинах для творчості або з канцелярськими товарами ви можете обрати недорогий папір чи картон у будь-якому кольорі. Але завчасно продумайте концепцію фото, ваш образ та, звісно, всі деталі.

Фото pinterest

За бажанням ви можете папір злегка м'яти, складати будь-яким чином або малювати. Загалом, увімкніть свою фантазію.

Фото pinterest

2. Тканина

Для красивих фото можна використовувати тканину різних текстур та кольорів. Обирайте те, що має привабливий вигляд і гарно підкреслить стиль фото. Може брати простирадло, штори, тюль, плед тощо.

Фото pinterest

Цікаво: Як правильно позувати для фото: секрети і правила вдалих кадрів

3. Газети та журнали

Якщо ви або ваші знайомі колекціонуєте газети чи журнали – скористайтеся ними для фотосесії. Можете зробити суцільний фон або ж яскраві вирізки.

Фото pinterest

4. Дзеркало

Завдяки дзеркалу можна зробити найрізноманітніші фото. Головне – експериментуйте. Тоді у вас точно вийдуть вдалі кадри.

Фото pinterest

5. Підлога

На фоні підлоги можна зробити різні фото. Важливо мати "цікавий" макіяж та відповідні аксесуари.

Фото pinterest

6. Для фону можна використовувати різні прикольні "штуки": цукерки, фрукти, квіти.

Фото pinterest

7. Фото у ванні

Ванну в такому випадку потрібно наповнювати водою і додавати фрукти, квіти, рослини тощо.

Фото pinterest