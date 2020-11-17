З появою інстаграму селфі набули неабиякої популярності. Вдалі фото користувача соцмереж не лише отримують велику кількість "лайків", вони також роблять користувача популярним, збільшують його аудиторію.

Для того, щоб вам не довелося робити спонтанних селфі, Ідеї 24 підготували для вас універсальну добірку різноманітних ідей.

Ви і ваш домашній улюбленець

Милі фотографії тварин, як правило, мають найбільшу кількість лайків. Чому б вам не спробувати поєднати приємне з корисним – фотографуйтеся з маленькими пухнастими друзями. Такі селфі завоюють прихильність у підписників будь-якого віку.

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Руки – наше все

Це оригінальний варіант для селфі. Фото виходять нестандартними, іноді емоційними, але точно красивими. Головне – вдало продумати композицію.

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Гра тіней

Хочете оригінальні селфі? Маєте на це чимало часу? "Пограйтеся" з тінями. Гра кольорів, незвичні тіньові відображення, трішки фантазії – вуяля – фантастичні фото готові.

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Селфі в селфі

Особливо вдалий варіант, коли позаду красивий пейзаж і поруч класна компанія. У таких ситуаціях навіть фантазувати не потрібно – просто фотографуйте свої емоції в потрібний момент.

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Рушник і косметична маска на обличчя

Любите гарно проводити вихідні для себе? Часто робите маски для обличчя? Чому не зробити відповідні селфі? Фото вийдуть класними та стильними. А що якщо додати рушник? Спробуйте – кількість лайків вас здивує.

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Усмішка завжди в моді

Найкращі селфі виходять тоді, коли ви показуєте справжні емоції. Думайте про щось миле та хороше, посміхайтеся і паралельно фотографуйтеся. Вийдуть ідеальні фото.

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Акварель у допомогу

Для того, щоб отримати яскраві фото для стрічки Instagram, можна використати акварельні фарби. "Увімкніть" фантазію, продумайте всі деталі "композиції", використайте обрані фарби і розпочинайте фотосесію.

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Квіти

Квіти – це не просто красиві рослини. Вони можуть стати чудовим доповненням фото. Яскраві пелюстки, оригінальні суцвіття, незвичні листки чи стебла – усе це можна використати для створення оригінальних селфі.

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Фрукти, овочі або ягоди

Використовуючи додаткові елементи, ви можете створити по-справжньому яскраві та незвичні селфі. Для цього варто лише пофантазувати.

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Дзеркало

Селфі в дзеркалі ніхто не скасовував. Вони й досі вважаються одними з найбільш популярних.

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Смішні селфі

Не бійтеся виглядати смішно. Використовуйте різні "маски" і створюйте кумедні фото, від яких будуть в захваті всі ваші підписники.

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