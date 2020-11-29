Каждый, кто ведет аккаунт в инстаграме мечтает, чтобы его профиль имел красивые фото, которые получат миллионы лайков. Для достижения этого нужно добавлять яркие и привлекательные изображения на красивом фоне.

Идеи 24 расскажут вам, как создать красивый фон для фотографий даже в очень "неинстаграмной" квартире.

Фото на фоне мебели или, еще хуже, ковров рано или поздно надоест вашим подписчикам. И лайков много не "насобирают".

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1. Цветная бумага или картон

В магазинах для творчества или с канцелярскими товарами вы можете выбрать недорогой фон с бумаги или картона в любом цвете. Но заранее продумайте концепцию фото, ваш образ и, конечно, все детали.

Фото pinterest

По желанию вы можете бумагу слегка мять, складывать любым образом или рисовать. В общем, включите свою фантазию.

Фото pinterest

2. Ткань

Для красивых фото можно использовать ткань разных текстур и цветов. Выбирайте то, что имеет привлекательный вид и хорошо подчеркнет стиль фото. Можете брать простыню, шторы, тюль, плед и тому подобное.

Фото pinterest

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3. Газеты и журналы

Если вы или ваши знакомые коллекционируете газеты или журналы – воспользуйтесь ими для фотосессии. Вы можете сделать сплошной фон или яркие вырезки.

Фото pinterest

4. Зеркало

Благодаря зеркалу можно сделать самые разнообразные фото. Главное – экспериментируйте. Тогда у вас точно выйдут удачные кадры.

Фото pinterest

5. Пол

На фоне пола можно сделать различные фото. Важно иметь "интересный" макияж и соответствующие аксессуары.

Фото pinterest

6. Для фона можно использовать различные прикольные "штуки": конфеты, фрукты, цветы.

Фото pinterest

7. Фото в ванной

Ванную нужно наполнять водой и добавлять фрукты, цветы, растения и тому подобное.

Фото pinterest