Як змусити своє тіло позбутися від зайвої ваги: 3 пункти від тренерки
Джерело:інстаграм Анастасії Полтавської
Намагаючись схуднути, багато людей зриваються і зупиняються на шляху до заповітної мети. Для того щоб з вами цього не сталося, потрібно налаштуватися.
В першу чергу необхідно правильно поставити мету. Які ще кроки є базою для схуднення – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.
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Якщо ви хочете схуднути, довірте цю роботу своєму головному мозку. Правда, з ним спочатку треба домовитися,
– зазначила Полтавська.
Як налаштуватися й схуднути
Поставте мету
Ви повинні чітко розуміти, навіщо хочете знизити вагу. І йдеться не про зовнішній вигляд, а про здоров'я та самопочуття. ⠀⠀
Правильна мета – гарне самопочуття, й лише воно. Раніше ви злітали по сходах на п'ятий поверх без задишки, зараз задихаєтеся на третьому поверсі. Правильна мета для вас – детально пригадати відчуття, як було без задишки. Правильна мета для вас – детально пригадати відчуття, як воно було, коли ноги сходилися,
– зазначила Полтавська.
За її словами, якщо задана правильна мета, ви зможете скинути рівно стільки, стільки потрібно для досягнення мети.
Правильна мета – перший пункт на шляху до схуднення / Фото Pixabay
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Мотивація
За словами Анастасії Полтавської, слід згадати свої відчуття у той час, коли ви були у чудовій формі. Це допоможе швидше отримати результат.
Ваша мотивація – згадувати ті приємні відчуття, які в різних контекстах супроводжували меншу вагу вашого тіла. Мотивація багаторазово зміцнюватиметься, як тільки реальність почне співпадати зі спогадами,
– уточнила тренерка.
Вона додала, що базою для схуднення є три початкових позиції – мотивація, мрії та вірування. Обов'язково хваліть себе за кожен успіх на шляху до мети й вірте, що у вас все вийде.