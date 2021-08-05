В першу чергу необхідно правильно поставити мету. Які ще кроки є базою для схуднення – розповіла тренерка Анастасія Полтавська.

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Якщо ви хочете схуднути, довірте цю роботу своєму головному мозку. Правда, з ним спочатку треба домовитися,

– зазначила Полтавська.

Як налаштуватися й схуднути

Поставте мету

Ви повинні чітко розуміти, навіщо хочете знизити вагу. І йдеться не про зовнішній вигляд, а про здоров'я та самопочуття. ⁣⁣⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Правильна мета – гарне самопочуття, й лише воно. Раніше ви злітали по сходах на п'ятий поверх без задишки, зараз задихаєтеся на третьому поверсі. Правильна мета для вас – детально пригадати відчуття, як було без задишки.⁣⁣ Правильна мета для вас – детально пригадати відчуття, як воно було, коли ноги сходилися,

– зазначила Полтавська.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

За її словами, якщо задана правильна мета, ви зможете скинути рівно стільки, стільки потрібно для досягнення мети.

Правильна мета – перший пункт на шляху до схуднення / Фото Pixabay

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Мотивація

За словами Анастасії Полтавської, слід згадати свої відчуття у той час, коли ви були у чудовій формі. Це допоможе швидше отримати результат.

Ваша мотивація – згадувати ті приємні відчуття, які в різних контекстах супроводжували меншу вагу вашого тіла.⁣ Мотивація багаторазово зміцнюватиметься, як тільки реальність почне співпадати зі спогадами,

– уточнила тренерка.

Вона додала, що базою для схуднення є три початкових позиції – мотивація, мрії та вірування. Обов'язково хваліть себе за кожен успіх на шляху до мети й вірте, що у вас все вийде.