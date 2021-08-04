Причини можуть бути різними. Детально про них розповіла дієтологиня Ірина Кудрик.
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Чому хочеться солодкого
Медичні причини
- Якщо у раціоні недостатньо білку та рослинного жиру, складних вуглеводів (каш). Йдеться про незбалансований раціон за БЖВ (білками, жирами, вуглеводами), постійне недоїдання, великий дефіцит калорій задля схуднення.
- Підвищений рівень кортизолу та греліну (гормон голоду) через недосип чи стрес також пробуджує апетит та тягу до солодощів.
Інсулінорезистентність – це стан, коли в крові багато гормону інсуліну, а рецептори до нього на клітинах "забиті"; таким чином глюкоза, яка надійшла в організм з їжі, не може потрапити в клітини й наситити їх через "забиті замки", де інсулін виступає "ключиком", і наступає "хибний голод". Поїли… і за годину знову хочеться, часто солоденького!
– пояснила Ірина Кудрик.
Якщо раціон збалансований, солодощі не будуть метою номер один / Фото Pixabay
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Психологічні причини
- За словами дієтологині, йдеться про те, що солодощі заспокоюють людину та дають можливість розслабитися.
- Також можна говорити про моменти, коли людині просто сумно або немає чим зайнятися, – до рота потрапляють шкідливі смаколики.
- Не варто забувати й про залежність та звичку.