В первую очередь необходимо правильно поставить цель. Какие еще шаги являются базой для похудения – рассказала тренер Анастасия Полтавская.
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Если вы хотите похудеть, доверьте эту работу своему головному мозгу. Правда, с ним сначала надо договориться,
– отметила Полтавская.
Как настроиться и похудеть
Поставьте цель
Вы должны четко понимать, зачем хотите снизить вес. И речь идет не о внешнем виде, а о здоровье и самочувствии. ⠀⠀
Правильная цель – хорошее самочувствие, и только оно. Раньше вы взлетали по лестнице на пятый этаж без одышки, сейчас задыхаетесь на третьем этаже. Правильная цель для вас – детально вспомнить ощущения, как было без отдышки. Правильная цель для вас – детально вспомнить ощущения, как оно было, когда ноги сходились,
– отметила Полтавская.
По ее словам, если задана правильная цель, вы сможете сбросить ровно столько, столько нужно для достижения цели.
Правильная цель – первый пункт на пути к похудению / Фото Pixabay
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Мотивация
По словам Анастасии Полтавской, следует вспомнить свои ощущения в то время, когда вы были в прекрасной форме. Это поможет скорее получить результат.
Ваша мотивация – вспоминать те приятные ощущения, которые в разных контекстах сопровождали меньший вес вашего тела. Мотивация будет многократно укрепляться, как только реальность начнет совпадать с воспоминаниями,
– уточнила тренер.
Она добавила, что базой для похудения являются три начальных позиции – мотивация, мечты и верования. Обязательно хвалите себя за каждый успех на пути к цели и верьте, что у вас все получится.