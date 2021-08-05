В первую очередь необходимо правильно поставить цель. Какие еще шаги являются базой для похудения – рассказала тренер Анастасия Полтавская.

Интересно Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых

Если вы хотите похудеть, доверьте эту работу своему головному мозгу. Правда, с ним сначала надо договориться,

– отметила Полтавская.

Как настроиться и похудеть

Поставьте цель

Вы должны четко понимать, зачем хотите снизить вес. И речь идет не о внешнем виде, а о здоровье и самочувствии. ⁣⁣⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Правильная цель – хорошее самочувствие, и только оно. Раньше вы взлетали по лестнице на пятый этаж без одышки, сейчас задыхаетесь на третьем этаже. Правильная цель для вас – детально вспомнить ощущения, как было без отдышки.⁣⁣ Правильная цель для вас – детально вспомнить ощущения, как оно было, когда ноги сходились,

– отметила Полтавская.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

По ее словам, если задана правильная цель, вы сможете сбросить ровно столько, столько нужно для достижения цели.

Правильная цель – первый пункт на пути к похудению / Фото Pixabay

Читайте Почему постоянно хочется сладкого: простой ответ на распространенный вопрос

Мотивация

По словам Анастасии Полтавской, следует вспомнить свои ощущения в то время, когда вы были в прекрасной форме. Это поможет скорее получить результат.

Ваша мотивация – вспоминать те приятные ощущения, которые в разных контекстах сопровождали меньший вес вашего тела.⁣ Мотивация будет многократно укрепляться, как только реальность начнет совпадать с воспоминаниями,

– уточнила тренер.

Она добавила, что базой для похудения являются три начальных позиции – мотивация, мечты и верования. Обязательно хвалите себя за каждый успех на пути к цели и верьте, что у вас все получится.