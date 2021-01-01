Заведено вважати, що на початку нового року життя може кардинально змінюватися. Це пов'язано з тим, що ми даємо обіцянки самі собі стосовно того, що ми схуднемо, почнемо займатися спортом, змінимо роботу тощо.

Ідеї 24 зібрали для вас понад 40 найпоширеніших обіцянок, які повинен давати собі кожен на початку нового року. Читайте також: Як подорожувати, не виходячи з дому 1. Вивчити іноземну мову 2. Подбати про свій режим харчування (сісти на дієту, перейти на правильне харчування тощо) 3. Позбутися шкідливих звичок Фото lifedeeper 4. Зайнятися саморозвитком 5. Купити абонемент в спортзал 6. Проводити більше часу зі своєю сім'єю Фото ruroditel 7. Частіше фотографуватися 8. Менше нервувати 9. Проводити більше часу з друзями 10. Частіше подорожувати Фото freeturist 11. Переїхати в інше місто або в новий дім 12. Навчитися грати на музичному інструменті 13. Навчитися економити або розпочати робити підрахунки витрат 14. Бути пунктуальним Фото lviv.molbuk 15. Менше нервувати через дрібниці 16. Радіти життю 17. Бути собою і не підлаштовуватися під інших 18. Перестати пліткувати Фото stv24 19. Піклуватися про своє здоров'я Цікаво: 8 незаконних справ, які ми робимо щоденно 20. Зробити божевільний вчинок 21. Зайнятися благодійністю 22. Змінити себе 23. Змінити коло спілкування 24. Знайти час на своє хобі Фото art-matita 25. Позбутися найбільшого страху 26. Подбати про режим сну 27. Завести домашнього улюбленця Фото news.myseldon 28. Більше читати 29. Менше витрачати часу на соцмережі 30. Купити те, про що так давно мріяли Фото af 31. Зробити ремонт 32. Припинити жити в борг 33. Харчуватися домашньою їжею, а не напівфабрикатами Фото 7ya 34. Змінити імідж 35. Щоденно робити щось нове 36. Частіше казати рідним, що ви їх любите 37. Зробити божевільний вчинок Фото pikabu 38. Менше перейматися тим, що про вас думають інші 39. Бути собою і не підлаштовуватися під інших 40. Навчитися медитувати Фото genuspeha 41. Більше радіти дрібничкам 42. Бути більш організованим Фото qil