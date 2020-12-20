Як подорожувати, не виходячи з дому
Кожен з нас потребує відпочинку, зміни обстановки, легкого розслаблення. Це пов'язано з тим, що ми "загнані" в певні рамки через коронавірус. Ми не можемо відвідувати улюблені заклади, подорожувати в нові міста, а тим більше країни. 2020 рік був складним для кожного з нас, тому ми заслуговуємо хоча б на мінімальний відпочинок.
Ідеї 24 вирішили знайти способи, які допоможуть вам класно та захоплююче провести зимові канікули, не порушуючи закон.
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Якщо ви мрієте про поїздку в нову країну, давно планували відсвяткувати Новий рік за кордоном, але всі ваші плани "зазнати краху", відправтеся в мандрівку в особливий спосіб.
Читайте книги або дивіться фільми
Дуже корисно читати книги і переглядати фільми, які "перенесуть" у певну країну, покажуть звичаї, колорит, передадуть атмосферу міста та країни загалом. Найкраще обирати місцевих письменників та режисерів. Вони здатні краще описати всі особливості міста і передати відповідний настрій.
Фото shkolazhizni
Добре вибирайте пісні, які слухаєте
Музика якнайкраще здатна передавати емоції. Тому, обравши відповідний трек, ви подумки зможете опинитися на березі моря, в густому лісі чи навіть горах.
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Пийте особливі напої
Практично кожна країна славиться особливим напоєм. Щось схоже можна замовити онлайн або спробувати приготувати самостійно.
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Експериментуйте на кухні
Щоб побачити нову країну, потрібно спробувати національні страви. Маючи багато вільного часу, можете приготувати страви, які популярні на тій чи іншій території.
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Грайте в ігри
Зануритись в колорит певної країни можна під час особливих ігор. Найдоступніший варіант – настолки.
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Екскурсії
Зараз в інтернеті є можливість відвідувати не лише музеї, а навіть заклади харчування чи визначні пам'ятки кожної країни. Віртуальні мандрівки – це хороший спосіб не почуватись самотнім.
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Вивчайте нову мову
Вивчайте ту мову, яка є державною в омріяній для подорожі країні. Так ви зможете відчути себе в іншій точці на планеті.
Фото newcastlebeach
Сувеніри
Для багатьох з нас поїздка не обходиться без покупок сувенірів. Саме тому придбавши незначну "дрібничку", ми частково відправимось в певну країну.
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