Принято считать, что в начале нового года жизнь может кардинально меняться. Это связано с тем, что мы даем обещания сами себе о том, что мы похудеем, начнем заниматься спортом, изменим работу и тому подобное.

Идеи 24 собрали для вас более 40 распространенных обещаний, которые должен давать себе каждый в начале нового года. Читайте также: Как путешествовать, не выходя из дома 1. Изучить иностранный язык 2. Позаботиться о своем режиме питания (сесть на диету, перейти на правильное питание) 3. Избавиться от вредных привычек Фото lifedeeper 4. Заняться саморазвитием 5. Купить абонемент в спортзал 6. Проводить больше времени со своей семьей Фото ruroditel 7. Чаще фотографироваться 8. Меньше нервничать 9. Проводить больше времени с друзьями 10. Чаще путешествовать Фото freeturist 11. Переехать в другой город или в новый дом 12. Научиться играть на музыкальном инструменте 13. Научиться экономить или начать делать подсчеты расходов 14. Быть пунктуальным Фото lviv.molbuk 15. Меньше нервничать по пустякам 16. Радоваться жизни 17. Быть собой и не подстраиваться под других 18. Перестать сплетничать Фото stv24 19. Заботиться о своем здоровье Интересно: 8 незаконных дел, которые мы совершаем ежедневно 20. Сделать безумный поступок 21. Заняться благотворительностью 22. Изменить себя 23. Изменить круг общения 24. Найти время на свое хобби Фото art-matita 25. Избавиться самого большого страха 26. Позаботиться о режиме сна 27. Завести домашнего любимца Фото news.myseldon 28. Больше читать 29. Меньше тратить времени на соцсети 30. Купить то, о чем так давно мечтали Фото af 31. Сделать ремонт 32. Прекратить жить в долг 33. Питаться домашней едой, а не полуфабрикатами Фото 7ya 34. Изменить имидж 35. Ежедневно делать что-то новое 36. Чаще говорить родным, что вы их любите 37. Сделать безумный поступок Фото pikabu 38. Меньше беспокоиться о том, что о вас думают другие 39. Быть собой и не подстраиваться под других 40. Научиться медитировать Фото genuspeha 41. Более радоваться мелочам 42. Быть более организованным Фото qil