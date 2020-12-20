Багато людей впевнені в тому, що вони не порушують закон, адже дотримуються основних правил на дорозі, в громадських місцях чи в закладах харчування. Проте нас щоденно можуть чекати неприємні сюрпризи у вигляді штрафу за порушення правопорядку у найнепередбачуваніших місцях.

Ідеї 24 склали для вас список із незаконних справ, які ми робимо щоденно.

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1. Миття автомобіля на вулиці

У нашій та багатьох інших країнах заборонено мити автомобіль на вулиці. Це дозволено тільки у спеціально відведених для цього місцях або на приватній території. В іншому разі ви можете сплатити штраф у розмірі 340-1360 грн.

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2. Прогрівання двигуна

У зимовий період власники автомобілів "заводять" двигун, а самі паралельно відчищають сніг із "лобового" скла. Якщо у житловій зоні двигун автомобіля увімкнений більше ніж 5 хвилин, водій може сплатити штраф у розмірі 255 грн.

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3. "Вигулювання" собак

Заборонене вигулювання собак в невідведених для цього місцях. Таке правопорушення тягне за собою накладання штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів з конфіскацією тварин.

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4. Будівельне сміття

Забороняється зберігати на прибудинкових територіях будівельні відходи. Вони можуть бути небезпечними, тому за таке порушення закону ви можете заплатити штраф у розмірі 340-1360 грн.

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5. Розклеювання оголошень

Розклеювати оголошення будь-де не можна. Навіть про зниклого котика, знайдені ключі чи оренду квартири. Краще прикріплювати оголошення у спеціально відведених для цього місцях. В іншому разі ви можете сплатити штраф у розмірі 340-1360 грн.

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6. Діти не можуть самостійно вигулювати собак

Вигулювати тварин можуть діти, які досягли 14 років. Проте якщо породу тварини відносять до категорії "небезпечні", то їі можуть вигулювати особи, які досягли 16 років.

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7. Викидання сміття через вікна квартири

Не можна викидати з вікна будь-яке сміття, а особливо будівельні відходи. За таке правопорушення ви можете сплатити штраф у розмірі 340-1360 грн.

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8. Викидання сміття з вікон транспорту

За те, що ви викинули сміття з маршрутки, тролейбуса, власного автомобіля чи навіть потяга, ви можете сплатити штраф у розмірі 1700-2550 грн.

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