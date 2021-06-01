Мы выделили 10 самых важных правил, которые будут полезны и мотоциклистам, и байкерам. Обязательно сохраняйте себе те, которые читаете впервые.

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1. Рассчитывайте силы и стройте свой маршрут, учитывая их

Если у вас нет опыта поездок на расстояние более 500 километров, лучше не планируйте длительные поездки сразу. Нужно постепенно увеличивать километраж поездок, а не сразу включать максимализм.

Также заметьте, что даже если вы уже преодолевали большие расстояния, планируя поездку на длительное время, с каждым днем ​​пробег будет уменьшаться и это предсказуемо и логично.

Во время поездки рассчитывайте свои силы / Фото Unsplash

2. Забудьте о безумной скорости

Безумные скорости и поездки на большие дистанции не имеют ничего общего между собой. Главное – стабильность. Стабильный и опытный байкер сможет проехать гораздо большую дистанцию ​​на средних скоростях, рассматривая при этом пейзажи. А неопытный мотоциклист устанет сразу через несколько километров на больших скоростях.

3. Не стоит брать в дорогу "энергетики"

Если чувствуете усталость или очень хотите спать, лучше остановитесь и отдохните. Энергетические напитки или таблетки в таких случаях имеют кратковременное действие, а это может привести к печальным последствиям.

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4. Разумно складывайте все вещи

Готовясь к поездке, складывайте вещи так, чтобы сверху лежало то, что может понадобиться в любую секунду. Если в нужный момент под рукой не будет карты, фонарика, капель для глаз или других предметов, это может разозлить вас, сбить или спровоцировать растерянность. Как результат – непредвиденные ситуации.

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5. Подготовьте свой мотоцикл

Перед тем, как отправляться в путешествие, обязательно надо проверить железного коня, при необходимости отремонтировать, заменить некоторые детали. Это поможет в поездке сэкономить время на поисках сервисных центров, а также избежать ДТП. Но очень важно перед дальними расстояниями испытать новые детали.

Перед поездкой обследуйте свой байк / Фото Pexels

6. Сохраните номер эвакуатора

Никто не застрахован от падений. Но худшее, что может произойти в такой ситуации – остаться без помощи. Именно поэтому перед выездом следует обязательно сохранить номер эвакуатора, услуги которого довольно часто предоставляют страховые компании. Застрахуйте свой байк и так сможете сэкономить время на поиски номеров СТО во время поездки.

7. Научитесь останавливаться, чтобы ехать быстрее

Перед поездкой важно понять, как работают ваши внутренние часы. Это поможет лучше понимать потребности организма в отдыхе. Если в какой-то момент чувствуете сонливость, не тратьте время на бесконечные остановки для покупки кофе или энергетиков. Лучше сделайте одну остановку в мотеле и хорошенько отоспитесь.

Отдохните, если чувствуете усталость / Фото Unsplash

8. Берите с собой воду

Независимо от того, кудой у вас проходит маршрут, обязательно берите с собой хотя бы 2,27 литра воды. Вы не можете знать, когда у вас появится жажда.

Всегда берите с собой обычную воду / Фото Unsplash

9. Берите с собой аптечку

В вашей аптечке должны быть все лекарства, которые вам могут понадобиться, а также те, которые необходимы для оказания первой медицинской помощи.

10. Избавьтесь от всего, что вас раздражает во время поездки

Любые мелочи могут отвлекать или раздражать во время поездки. В таких случаях лучше остановиться, решать эту проблему и продолжить поездку.

Не везите то, что у вас вызывает негатив / Фото Pexels