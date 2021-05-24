Сьогодні ми розповімо вам про найважливіші канони, які справжній байкер не порушить за жодних обставин.

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Спочатку кожен повинен зрозуміти, що мотоцикліст та байкер – це не одна й та ж людина. Мотоцикліст – це людина, яка використовує мотоцикл, як засіб пересування. Тоді як байкер – це людина, яка з особливим трепетом ставиться до свого залізного друга.

Для байкера мотоцикл – це стиль або навіть сенс життя, а для мотоцикліста – лиш засіб пересування.

Байкерство – це стиль життя / Фото Nashkiev

Усі байкери знають про існування так званого мотобратства, тобто іншими словами мова йде про особливе ставлення байкерів один до одного. Раніше це поняття вживалося у вужчому сенсі, але з часом воно набуло дещо іншого значення.

Як вітаються байкери

Вітання байкерів – це будь-які зрозумілі та логічні дії, які проявляються у випадку, якщо хтось із байкерів хоче привітатися. Це можуть бути різні сигнали чи мигання фар. Усе залежить від конкретної ситуації та самого байкера, адже мало хто хоче порушувати правила, бездумно натискаючи сигнал.

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Найпоширеніший варіант привітання – підняття руки так, щоб водій іншого мотоцикла побачив це.

Піднята рука – найпоширеніший спосіб вітання серед байкерів / Фото Sheandmoto

У зв'язку з тим, що на великій швидкості таке вітання може призвести до аварійної ситуації, байкери деяких країн люблять вітатися, злегка відсовуючи ногу вбік.

Здебільшого у невеликих містах чи країнах байкери вітаються один з одним. Але заведено вважати, що власники найдорожчих байків досить часто не вітаються з власниками мотоциклів середньої вартості. Така думка існує серед байкерів, але усе, ймовірно, залежить не лише від виду транспорту, але й від самої людини.

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Прохання про допомогу

Досить часто байкери, помічаючи власника двоколісного залізного друга обабіч, зупиняються і пропонують свою допомогу. Для того, щоб показати, що мотоцикліст потрапив у халепу і потребує допомоги, на заднє колесо байка він повинен покласти шолом.

Шолом на байку може символізувати прохання про допомогу / Фото Pixabay

Традиції та прикмети байкерів

Усі традиції та прикмети байкерів цілком логічні та мають певний сенс. За винятком однієї. Усі байкери вважають, що у ситуації, коли на землю впав шолом, на байкера чекає халепа. У таких випадках багато забобонних байкерів плюють у місце падіння і за бажанням топчуться там.

Усі байкери сідають на свого залізного коня винятково з лівого боку, що цілком логічно, оскільки бокові упори на мотоциклах знаходяться саме ліворуч.

Перед далекою дорогою байкери обов'язково обходять свій засіб пересування і заглядають у бак з пальним. Що також цілком логічно.

У байкерів є свої традиції / Фото Motoklas