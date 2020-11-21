Буває так, що ми не маємо можливості купити нову річ і віддати за неї шалені гроші. У таких випадках доводиться або викидати пошкоджені предмети, або реконструювати їх чи взагалі брати гроші в борг на покупку нових.

Ідеї 24 підготували для вас добірку потрібних речей, на покупці яких можна зекономити.

1. Набір для полірування фар

У звичайній автомийці ви не зможете зробити фари ідеально чистими. Такого результату можна досягти лише у спеціальній хімчистці для авто. Та ця процедура не з дешевих. Ви можете зекономити свої кошти, придбавши такий набір. Процес полірування займе у вас небагато часу, але фари будуть, як нові.

Оригінальний набір для полірування фарб / Фото Fishpond

2. Бамбукові ароматичні мішечки

Універсальна річ для вашого взуття. Не варто прати речі після кожного використання. Просто покладіть ці мішечки у кросівки чи туфлі й через кілька годин неприємний аромат зникне.

Фото Buzzfeed

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3. Мийний розчин для ювелірних прикрас

Ювелірні прикраси мають здатність забруднюватися, особливо, якщо містять камінці. Для того, щоб вони не тьмяніли, використайте такий недорогий розчин.

Фото Buzzfeed

4. Еластичні ремені

Такі речі точно згодяться в господарстві. Вони тягнуться і мають пряжки для кріплення. Чудовий варіант для того, щоб зафіксувати простирадло. Тепер вам не доведеться прокидатися вночі по декілька разів.

Фото Buzzfeed

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5. Ремінець-розширювач для бюстгальтера

Незамінна річ для вагітних або для жінок, які мають нестабільну вагу. Непотрібно щоразу купувати новий бюстгальтер. Просто використайте такий ремінець.

Фото Biglingerie

6. Набір набійок для ваших улюблених туфель

Процес заміни набійки не такий складний. Ви зможете впоратися з цим самостійно. Для цього варто лише купити спеціальний набір набійок. Так, ви зекономите на роботі майстра та на матеріалах, за які він взяв би з вас значно більші кошти, ніж ви витратили б на покупку такого набору.

Фото Irecommend

7. Барвник для тканини

Відтепер не потрібно викидати старі джинси. Краще купіть спеціальну фарбу. Таким чином ви отримаєте улюблений фасон у новому кольорі. Економно, стильно та зручно.

Фото Letsmakedolls

8. Гачки для окулярів

Якщо ви придбали незручні сонцезахисні окуляри або якщо ви використовуєте окуляри для зору – ця річ вам може згодитися. Такі силіконові гачки позбавлять вас незручностей та болю. Погодьтеся, це краще, ніж купувати нові окуляри.

Фото Amazon

9. Спеціальні аркуші для фруктів

Якщо ви хочете зберігати фрукти якомога довше, придбайте набір спеціальних аркушів. У наборі 8 аркушів, кожен з яких здатен зберігати найкращі властивості фруктів впродовж 1-2 тижнів. З таким набором ви не будете викидати придбані продукти, що значно зекономить ваші витрати.

Фото Amazon

10. Ефірна олія для релаксу

Якщо ви стомилися після важкого робочого дня, хочете розслабитися та порелаксувати – придбайте спеціальну ефірну олію. Вона має приємний аромат та заспокійливий ефект. Завдяки цьому ви додатково ще й зможете позбутися головного болю. Рідина містить кокосову ефірну олію, м'яту та лаванду. Використовувати засіб нескладно. Варто лише злегка змастити ним скроні.

Фото Amazon

11. Маленькі кільця для зменшення розміру каблучки

Якщо в якийсь момент ви зрозуміли, що ваша каблучка стала великою, – це не привід її не носити. Придбайте такі силіконові кільця і ви не втратите улюблену каблучку.

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12. Набір шкіряних вкладок для взуття

Маєте незначні внутрішні пошкодження в улюбленому взутті? Це доставляє вам дискомфорт та приємні відчуття? Придбайте шкіряні вкладки, які "закриють" усі неприємні до тіла місця.

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13. Засіб для чищення каналізації

Така, здавалося б, примітивна та проста паличка зможе допомогти вам почистити злив у ванні без виклику майстра.

Фото Amazon