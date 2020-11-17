У кожного вдома є речі, які захаращують простір. Іноді це речі, які нам шкода викидати, оскільки вони несуть певну цінність, або речі, придбані на розпродажі.

Ідеї 24 радять вам не накопичувати непотрібний "хлам" і в зручний для вас час викинути ті речі, які вам давно не потрібні. Скористайтеся нашим списком і перевірте, чи не "барахольник" ви раптом.

5 непотрібних речей на кухні

1. Пластиковий посуд. Якщо ви не їсте в дорозі, рідко мандруєте або маєте новий часто використовуваний посуд – позбудьтеся старих речей.

2. Пакетики зі спеціями. Мабуть, у кожного з нас є пакетики зі спеціями, які ми не використовуємо. Перевірте їх термін придатності. Можливо, їх уже давно варто викинути?

Непотрібні пакетики зі спеціями краще викинути / Фото kuhniclub

3. Прибори, які ви не використовували понад рік. Часто до таких можна віднести ножиці для різання полуниці, трав тощо. У цю ж категорію відносяться мінісковорідки для яєчні, сковорідки-млинниці тощо.

4. Непотрібні або деформовані контейнери для їжі. Якщо ви маєте нові красиві контейнери, старих краще позбутися. Вони лише займатимуть вільне місце. Особливо подбайте про те, щоб на вашій кухні не було пошкоджених чи поламаних ємностей для їжі.

5. Речі з комори, які зберігаються тривалий час. Не варто зберігати продукти, які втратили свою якість. Наприклад, це стосується "старого" борошна, цукру, консервації тощо.

Викидайте з комори те, що не використовуєте / Фото unsplash

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Зауважте, деякі речі можна змінити. Тому, перш ніж викинути, добре подумайте, чи не в змозі ви реконструювати старий контейнер чи пластиковий посуд.

8 речей, які варто викинути з вашої шафи

1. "Безпарні" шкарпетки. Якщо так сталося, що ви втратили одну шкарпетку із пари, дотримуйтеся правила "одного місяця". Якщо впродовж цього місяця "згуба" не знайшлася – викиньте усі "безпарні" шкарпетки.

"Безпарним" шкарпеткам не місце у вас в шафі / Фото 2rinrin

2. Окуляри з неправильним рецептом. Не варто зберігати у себе в шафі окуляри, які вам уже не підходять. Особливо, якщо ваш лікар виписав інший рецепт на нові окуляри.

3. Аксесуари, які ви не носите. Не "забивайте" ними красиву шкатулку. Подаруйте сережки, намисто чи перстень людям, які люблять схожі аксесуари. Як варіант, використайте їх для декору "цікавих" елементів інтер'єру.

4. Старий одяг, який не одягаєте. Не накопичуйте його в своїй шафці.

Тут є декілька варіантів:

віддати рідним чи друзям;

переробити речі у нові стильні елементи, якими будете користуватися;

подарувати безхатькам;

використати на ганчірки;

викинути.

5. Шпильки, канцелярські кнопки, а також голки. Не використовуєте – подаруйте тим, хто не обходиться без таких речей щоденно.

Фото arabic.alibaba

6. Розбиті сонцезахисні окуляри.

7. Взуття, яке ви не використовували впродовж 5 років. Здебільшого таке взуття застаріле, тому не пасуватиме вашому стилю. Таких речей точно може хтось потребувати. Подумайте, як краще їх "утилізувати".

Позбудьтеся старого взуття / Фото bruunsapotek

8. Старі рушники та постільна білизна. Якщо ви ними не користуєтеся – викиньте. Але таких речей можуть потребувати притулки тварин. Навіть у такий найпростіший спосіб ви можете подбати про братів наших менших.

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1. Старі газети

2. Ручки без чорнила. Або "поремонтуйте" їх, замінивши чорнило, або просто викиньте.

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3. Блоки живлення, зарядні пристрої або будь-які кабелі, які ви більше не будете використовувати. Їх також можна продати, але точно не зберігати роками, накопичуючи велику кількість "непотребу".

4. Старі журнали, які давно не актуальні.

5. Протерміновані купони.

6. Минулорічний календар.

Фото unsplash

7. Вітальні листівки. Деякі з них досить сентиментальні і важливі для вас, проте, більшість – традиційні листівки, які втратили свою цінність одразу після прочитання.

8. Квитанції. Коли будете перебирати квитанції, будьте уважні, адже деякі з них, можливо, вам знадобляться. Більшість із них краще викинути.

9. Старі телефони. Такі речі краще перепродати або комусь подарувати. Проте, якщо вони в неробочому стані – сміливо викидайте.

10. Старе канцелярське приладдя. Без роздумувань викидайте засохлий клей, списаний блокнот та стікери.

Фото unsplash

7 інших речей, які вам більше не знадобляться

1. Старі пульти від телевізора. Замінивши батарейки зрозуміли, що пульт зламався і не піддається ремонту? Не зберігайте його, а одразу ж викиньте.

2. Сонцезахисний минулорічний крем. Такі речі мають нетривалий термін придатності, а особливо при неправильному зберіганні.

3. Стара косметика. Усі якісні косметичні засоби мають малий термін придатності. Обов'язково повикидайте косметику, якою вже не можна користуватися.

Фото toybytoy

4. Старі ліки. Ліки також втрачають свою якість після того, як закінчився термін придатності. Ні в якому разі не використовуйте їх, адже можете зашкодити своєму здоров'ю.

5. Старі відеокасети. Якщо не маєте відеомагнітофона, віддайте касети тим, хто зможе ними користуватися.

6. Посібники з рецептами. Здебільшого усі сучасні рецепти можна знайти на просторах інтернету. Якщо не користуєтеся такими книгами – позбудьтеся їх. Обов'язково знайдеться хтось, хто читає таку літературу.

7. Зламана техніка. Зламався телевізор, телефон чи ноутбук? Не піддається ремонту? Продайте на запчастини або переробіть у стильні елементи декору. За бажанням просто викиньте.

Не зберігайте техніку, яка не піддається ремонту / Фото unsplash