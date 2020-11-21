Бывает так, что мы не имеем возможности купить новую вещь и отдать за нее безумные деньги. В таких случаях приходится либо выбрасывать поврежденные предметы, либо реконструировать их, либо вообще брать деньги в долг на покупку новых.

Идеи 24 подготовили для вас подборку нужных вещей, на покупке которых можно сэкономить.

1. Набор для полировки фар

В обычной автомойке вы не сможете сделать фары идеально чистыми. Такого результата можно достичь только в специальной химчистке для авто. И эта процедура не из дешевых. Вы можете сэкономить свои средства, приобретя такой набор. Процесс полировки займет у вас немного времени, но фары будут как новые.

Оригинальный набор для полировки фар / Фото Fishpond

2. Бамбуковые ароматические мешочки

Универсальная вещь для вашей обуви. Не стоит стирать вещи после каждого использования. Просто положите эти мешочки в кроссовки или туфли и через несколько часов неприятный аромат исчезнет.

Фото Buzzfeed

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3. Моющий раствор для ювелирных украшений

Ювелирные украшения обладают способностью загрязняться, особенно, если содержат камни. Для того чтобы они не тускнели, используйте такой недорогой раствор.

Фото Buzzfeed

4. Эластичные ремни

Такие вещи точно пригодятся в хозяйстве. Они тянутся и имеют пряжки для крепления. Отличный вариант для того, чтобы зафиксировать простыню. Теперь вам не придется просыпаться ночью по несколько раз.

Фото Buzzfeed

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5. Ремешок-расширитель для бюстгальтера

Незаменимая вещь для беременных или для женщин, имеющих нестабильный вес. Не нужно каждый раз покупать новый бюстгальтер. Просто используйте такой ремешок.

Фото Biglingerie

6. Набор набоек для ваших любимых туфель

Процесс замены набойки не такой сложный. Вы сможете справиться с этим самостоятельно. Для этого стоит лишь купить специальный набор набоек. Таким образом, вы сэкономите на работе мастера и на материалах, за которые он взял бы с вас значительно больше средств, чем вы потратили бы на покупку такого набора.

Фото Irecommend

7. Краситель для ткани

Отныне не нужно выбрасывать старые джинсы. Лучше купите специальную краску. Таким образом вы получите любимый фасон в новом цвете. Экономно, стильно и удобно.

Фото Letsmakedolls

8. Крючки для очков

Если вы приобрели неудобные солнцезащитные очки или, если вы используете очки для зрения – эта вещь вам может пригодиться. Такие силиконовые крючки избавят вас неудобств и боли. Согласитесь, это лучше, чем покупать новые очки.

Фото Amazon

9. Специальные листы для фруктов

Если вы хотите хранить фрукты как можно дольше, приобретите набор специальных листов. В наборе 8 листов, каждый из которых способен хранить лучшие свойства фруктов в течение 1-2 недель. С таким набором вы не будете выбрасывать приобретенные продукты и значительно сэкономите ваши расходы.

Фото Amazon

10. Эфирное масло для релакса

Если вы устали после тяжелого рабочего дня, хотите расслабиться и порелаксировать – приобретите специальное эфирное масло. Оно имеет приятный аромат и успокаивающий эффект. Благодаря этому вы дополнительно еще и сможете избавиться от головной боли. Жидкость содержит кокосовое эфирное масло, мяту и лаванду. Использовать средство несложно. Стоит лишь слегка смазать им виски.

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11. Маленькие пружинки для уменьшения размера кольца

Если в какой-то момент вы поняли, что ваше кольцо стало большим, – это не повод его не носить. Приобретите такие силиконовые пружинки и вы не потеряете любимое кольцо.

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12. Набор кожаных вкладок для обуви

Имеете незначительные внутренние повреждения в любимой обуви? Это доставляет вам дискомфорт и неприятные ощущения? Приобретите кожаные вкладки, которые "закроют" все неприятные к телу места.

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13. Средство для чистки канализации

Такая, казалось бы, примитивная и простая палочка сможет помочь вам почистить слив в ванной без вызова мастера.

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