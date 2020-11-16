У кожній сім'ї є справи, які обов'язково потрібно виконати найближчим часом. Почистити молоду картоплю, зібрати побутову хімію в одному місці, зробити фрикадельки, почистити злив від волосся – усе це нескладні щоденні справи, які вимагають терпіння і немалої затрати часу.

Якщо ви хочете зекономити свій час на виконанні таких дрібних справ – скористайтеся добіркою лайфхаків від Ідеї 24. Відтепер усі домашні клопоти – не проблема.

1. Як почистити злив від волосся

Не використовуючи різних інструментів, ви зможете почистити злив за лічені хвилини. Для цього вам знадобиться дерев'яна паличка і гострий ніж. Зробивши надрізи на невеликій тростині сміливо почистити чистити злив у ванні.

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2. Будинок для домашнього улюбленця

Якщо ваша кішка чи пес вимагають вашої уваги, хочуть гратися або не знають, де примоститися, – порадуйте їх звичайною картонною коробкою.

Тварини люблять бавитися зі звичайними речами, а особливо такий "будинок" сподобається котам.

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3. Як позбутися комарів

Якщо ви часто стаєте жертвою укусів комарів, не варто використовувати різні хімічні засоби проти шкідників. Просто розчиніть у теплій воді ванілін і поставте склянку біля себе. Такий концентрований аромат відганятиме шкідників якнайдалі.

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4. Побутові хімічні засоби

Кожного разу, коли прибираєте, ви кидаєте мийні засоби, де попало? Набридло витрачати час на їх пошуки по усій квартирі? Зберіть усю побутову хімію в акуратні маленькі ящики із печива чи цукерок, які у вас давно перекидалися у тумбочці. Це зручно, практично та безкоштовно.

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5. Як почистити молоду картоплю?

Чистити молоду картоплю приносить вам негативні емоції, набридло витрачати час на цю монотонну справу? – Не проблема. – Сполосніть картоплю під невеликим напором води від пилу, потім відправте її у спеціальний мішечок для прання дрібних речей у пральній машині і увімкніть режим "Ополіскування". Через 15 хвилин результат вас здивує.

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6. Розбите скло

Якщо ви випадково розбили скляний посуд на дрібні частинки, їх негайно потрібно зібрати аби уникнути пошкодження тіла. Для цього можна використати невелику скибку хліба. Хліб убере в себе навіть найдрібніші осколки.

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7. Ароматні пельмені

Пельмені – це страва, яку люблять усі члени вашої сім'ї? Вона часто з'являється на вашому сталі? Варите пельмені зі спеціями, але не любите відділяти їх перед подачею до столу? – Використайте спеціальне сито-заварник для чаю. Завдяки такому ситу пельмені матимуть ідеальний аромат, а вам при цьому не доведеться витрачати час для того, щоб забрати з тарілки лаврове листя, чорний перець горошком тощо.

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8. Чистий блендер за кілька секунд

Приготували смачну страву, а тепер вам доведеться мити блендер? Не любите цей процес? Просто залийте в чашу блендера теплу воду, додайте трішки миючого засобу і запустіть "процес миття". Через декілька секунд блендер чистий. Просто ополосніть його чистою водою.

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9. Чисте дзеркало без надмірних зусиль

Процес миття дзеркала – це тривала процедура, яка потребує надмірних зусиль, затрати енергії, покупки якісних хімічних засобів та спеціальних ганчірок. А що, якщо тепер з цим можна впоратися за лічені хвилини? – Не вірите? – Перевірте. Просто нанесіть пінку для гоління на дзеркало, а потім акуратно витріть за допомогою паперового рушника.

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10. Швидкі фрикадельки

Ваша сім'я ось-ось сяде за стіл? Потрібно терміново щось приготувати за лічені хвилини? – Зробіть маленькі та акуратні фрикадельки за допомогою формочок для льоду. Фрикадельки будуть однаковими, рівними і максимально привабливими, а ви при цьому залишитеся практично з чистими руками. Такі фрикадельки можна навіть заморозити, а потім швидко приготувати у потрібний момент.

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11. Як нейтралізувати неприємні запахи на кухні

Якщо у вас на кухні є стійкий неприємний запах від пригорілих страв або тих страв, які в процесі приготування можуть мати специфічний аромат – позбудьтеся його особливим нескладним способом. Для цього в чисту каструлю відправте звичайну воду, закип'ятіть її, а потім додайте шкірку з апельсина чи лимона. Покип'ятіть рідину кілька хвилин. Неприємний запах у кухні зникне.

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12. Використовуйте мило вдвічі довше

Для того, щоб мило прослугувало вам вдвічі довше ніж зазвичай, розріжте його ножем на дві частини. Легко, просто, дієво.

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13. Як зберегти пальці ніг цілими?

Часто вдаряєтеся пальцями ніг об кутики ліжка, дивану чи крісла? Побережіть себе. – Придбайте маленькі шматочки привабливого поролону і обклейте ним найбільш небезпечні місця.

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