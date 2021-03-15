Як здивувати працівників технічної підтримки: 10 фото поламаної електроніки

Джерело:Bored Panda
Працівники технічної підтримки досить часто у своїх клієнтів бачать унікальну поламану електроніку, яка спочатку навіть лякає професіоналів своєї справи. Але згодом майстри розпочинають виконувати свою роботу і досягають бажаного результату.
Ми підготували для вас добірку незвичних фото, на яких зображені поламані прилади, які здивували навіть дуже досвідчених техпрацівників. Ви тільки уявіть, настільки майстри були вражені побаченим, що вирішили на фото зафіксувати результат дій клієнтів.
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Фото ipnoze
Фото kosova-sot
Фото boredpanda
Фото otherside
Фото boredpanda
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Фото pholder
Фото boredpanda
Фото reddit
Фото scrolldrop
Фото board.postjung