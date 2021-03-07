Відповідальне ставлення працівників до своїх обов'язків на будь-якій роботі – запорука безпеки та комфорту багатьох людей, а також успіху самої компанії. Але часом трапляються такі "професіонали", чиї "досягнення" дивують усіх...

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