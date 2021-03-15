Работники технической поддержки достаточно часто в своих клиентов видят уникальную поломанную электронику, которая сначала даже пугает профессионалов своего дела. Но впоследствии мастера начинают выполнять свою работу и достигают желаемого результата.

Мы подготовили для вас подборку необычных фото, на которых изображены поломанные приборы. Они удивили даже очень опытных техработников. Вы только представьте, настолько мастера были поражены увиденным, что решили зафиксировать на фото результат действий клиентов. Читайте также: 10 фото, которые доказывают, что месть – это блюдо, которое подают холодным 1. Клиент отметил, что его ноутбук имеет "незначительные повреждения" Фото ipnoze 2. Клиент использовал лимонад для очистки мышки от жира. Такой результат ждал его на следующий день. Фото kosova-sot 3. Интересно, как это произошло Фото boredpanda 4. Простой способ "охладить" компьютер Фото otherside 5. "Да не бросал я свой телефон в воду" Фото boredpanda Интересно: И так сойдет: фото о безответственном отношении профессионалов к своей работе 6. Разлитый лак для ногтей так и не удалось вытереть с ноутбука Фото pholder 7. Девушка разлила кофе, а потом пыталась спасти ситуацию Фото boredpanda 8. "Одно падение, внезапная смерть" Фото reddit 9. Владелец решил разрезать, чтобы улучшить систему охлаждения Фото scrolldrop 10. К такому были не готовы даже мастера Фото board.postjung