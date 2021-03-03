Іноді трапляються ситуації, які нас надзвичайно ображають і викликають негативні емоції. Тоді нам хочеться мстити тим, хто нас образив або зробив боляче. Багато людей вважають, що помста має бути красивою та особливою.

Ми підготували для вас добірку особливих фото, які показують, що помста деяких людей може бути страшною і дуже непередбачуваною. Ображені люди готові на божевільні вчинки, які можуть потягнути за собою серйозні наслідки або просто розвеселити усіх навколо. Читайте також: 10 речей, які людство мало б винайти значно раніше 1. Уявіть реакцію водія цієї автівки на побачене Фото nevsedoma 2. Хтось був настільки розлючений, що навіть не пошкодував стільки викруток Фото myprikol 3. Пончики з…гірчицею. Як вам такий варіант помсти колезі? Фото twitter 4. Можливо, наступного разу водій винесе урок і таки не буде паркуватися на пішохідному переході Фото kaunas.kasvyksta 5. Мабуть, це помста дуже ображеної жінки Фото reddit Цікаво: Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту 6. "Наступного разу він точно подумає перед тим, як зробити мені боляче." Фото computerbild 7. Оригінальний спосіб помститися Фото thesun 8. Ніколи не жартуйте з водіями автобусів Фото funnymom 9. Наступного разу він добре подумає над вибором стоянки Фото voobsheogon 10. Помста тварин може бути ще страшнішою, ніж людська Фото pinterest