Працівники технічної підтримки досить часто у своїх клієнтів бачать унікальну поламану електроніку, яка спочатку навіть лякає професіоналів своєї справи. Але згодом майстри розпочинають виконувати свою роботу і досягають бажаного результату.

Ми підготували для вас добірку незвичних фото, на яких зображені поламані прилади, які здивували навіть дуже досвідчених техпрацівників. Ви тільки уявіть, настільки майстри були вражені побаченим, що вирішили на фото зафіксувати результат дій клієнтів. Читайте також: 10 фото, які доводять, що помста – це страва, яку подають холодною 1. Клієнт зазначив, що його ноутбук має "незначні пошкодження" Фото ipnoze 2. Клієнт використав лимонад для очищення мишки від жиру. Такий результат чекав його наступного дня. Фото kosova-sot 3. Цікаво, як це сталося Фото boredpanda 4. Простий спосіб "охолодити" комп'ютер Фото otherside 5. "Та не кидав я свій телефон у воду" Фото boredpanda Цікаво: І так зійде: фотодокази безвідповідального ставлення працівників до роботи 6. Розлитий лак для нігтів так і не вдалося витерти з ноутбука Фото pholder 7. Дівчина розлила каву, а потім намагалася врятувати ситуацію Фото boredpanda 8. "Одне падіння, раптова смерть" Фото reddit 9. Власник вирішив розрізати, щоб покращити систему охолодження Фото scrolldrop 10. До такого не були готові навіть майстри Фото board.postjung