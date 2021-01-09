Мабуть, у кожної дівчини є чарівна скринька, в якій складені всі ювелірні прикраси та аксесуари. Але не кожна задумувалася про те, як правильно зберігати срібні, золоті чи платинові прикраси.

Ідеї 24 підготували для вас основні рекомендації, завдяки яким ваші прикраси будуть в ідеальному стані, тому ви зможете їх використовувати тривалий час.

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Усі прикраси потрібно зберігати акуратно, щоб вони не пошкодили одна одну. Для цього найкраще обирати скриньку з відділами та товстими стінками. Обов'язково такі коробочки всередині мають бути обшиті тканиною.

Якщо маєте багато прикрас, оберіть собі коробочки з великою кількістю відділів чи так званих поличок. Для надійного захисту можна придбати скриньку з кодовим замочком.

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Сортування прикрас

Прикраси з різних матеріалів обов'язково повинні зберігатися окремо. Так, наприклад, вироби з платини, срібла та золота потрібно зберігати в темному місці, де нема великої вологості. В іншому випадку, прикраси можуть стати тьмяні. В ідеалі золоті та платинові вироби краще зберігати у дерев'яних футлярах, а срібні прикраси – в поліетиленових мішечках.

Прикраси з камінням

Найбільш тверді камені – діаманти. Тому прикраси з ними легко можуть пошкодити інші вироби. Зберігайте їх окремо.

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Бурштин, опал, бірюза – камені, які схильні до подряпин та тріщин. Вони також вразливі до перепаду температур. Прикраси з цими каменями краще зберігати в тканинних мішечках.

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Рубін, смарагд, хризоліт – камені, які періодично можуть "тріскати". Тому їх час від часу потрібно змащувати спеціальними засобами для дорогоцінного каміння.

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Як не можна зберігати прикраси з коштовним камінням:

під прямими сонячними променями,

у ванній кімнаті,

біля батареї,

у металевих коробках,

у приміщенні з постійними перепадами температур.

Прикраси з перлами

Прикраси з перлами дуже делікатні та крихкі, тому їх потрібно зберігати в м'якому мішечку. Витирати такі прикраси варто лише спеціальною тоненькою серветкою.

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Де зберігати прикраси

Зберігати прикраси можна в різних коробках, скриньках чи органайзерах.

Зокрема, ви можете собі обирати:

шкатулки,

контейнери для прикрас,

настінні мініатюрні гачки,

дверні полички,

манекени,

стійки,

сейф для прикрас.

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