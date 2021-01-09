Как хранить ювелирные украшения: важные правила, которые должны знать все
Наверное, у каждой девушки есть волшебная шкатулка, в которой сложены все ювелирные украшения и аксессуары. Но не каждая задумывалась о том, как правильно хранить серебряные, золотые или платиновые украшения.
Идеи 24 подготовили для вас основные рекомендации, благодаря которым ваши украшения будут в идеальном состоянии, поэтому вы сможете их использовать длительное время.
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Все украшения нужно хранить аккуратно, чтобы они не повредили друг друга. Для этого лучше выбирать ящик с отделами и толстыми стенками. Обязательно такие коробочки внутри должны быть обшиты тканью.
Если есть много украшений, выберите себе коробочки с большим количеством отделов или так называемых полочек. Для надежной защиты можно приобрести ящик с кодовым замком.
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Сортировка украшений
Украшения из разных материалов обязательно должны храниться отдельно. Так, например, изделия из платины, серебра и золота обязательно нужно хранить в темном месте, где нет большой влажности. В противном случае украшения могут стать темными. В идеале золотые и платиновые изделия лучше хранить в деревянных футлярах, а серебряные украшения - в полиэтиленовых мешочках.
Украшения с камнями
Наиболее твердые камни - бриллианты. Поэтому украшения с ними легко могут повредить другие изделия. Храните их отдельно.
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Янтарь, опал, бирюза - камни, которые подвержены царапинам и трещинам. Они также чувствительны к перепаду температур. Украшения с этими камнями лучше хранить в тканевых мешочках.
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Рубин, изумруд, хризолит - камни, которые периодически могут "лопать". Поэтому их время от времени нужно смазывать специальными средствами для драгоценных камней.
Фото ogems
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Как нельзя хранить украшения с драгоценными камнями:
- под прямыми солнечными лучами,
- в ванной комнате,
- у батареи,
- в металлических коробках,
- в помещении с постоянными перепадами температур.
Украшения с жемчугом
Украшения с жемчугом очень деликатные и хрупкие, поэтому их нужно хранить в мягком мешочке. Вытирать такие украшения стоит только специальной тоненькой салфеткой.
Фото pinterest
Где хранить украшения
Хранить украшения можно в разных коробках, ящиках или органайзерах.
В частности, вы можете себе выбирать:
- шкатулки,
- контейнеры для украшений,
- настенные миниатюрные крючки,
- дверные полочки,
- манекены,
- стойки,
- сейф для украшений.
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