Наверное, у каждой девушки есть волшебная шкатулка, в которой сложены все ювелирные украшения и аксессуары. Но не каждая задумывалась о том, как правильно хранить серебряные, золотые или платиновые украшения.

Идеи 24 подготовили для вас основные рекомендации, благодаря которым ваши украшения будут в идеальном состоянии, поэтому вы сможете их использовать длительное время.

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Все украшения нужно хранить аккуратно, чтобы они не повредили друг друга. Для этого лучше выбирать ящик с отделами и толстыми стенками. Обязательно такие коробочки внутри должны быть обшиты тканью.

Если есть много украшений, выберите себе коробочки с большим количеством отделов или так называемых полочек. Для надежной защиты можно приобрести ящик с кодовым замком.

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Сортировка украшений

Украшения из разных материалов обязательно должны храниться отдельно. Так, например, изделия из платины, серебра и золота обязательно нужно хранить в темном месте, где нет большой влажности. В противном случае украшения могут стать темными. В идеале золотые и платиновые изделия лучше хранить в деревянных футлярах, а серебряные украшения - в полиэтиленовых мешочках.

Украшения с камнями

Наиболее твердые камни - бриллианты. Поэтому украшения с ними легко могут повредить другие изделия. Храните их отдельно.

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Янтарь, опал, бирюза - камни, которые подвержены царапинам и трещинам. Они также чувствительны к перепаду температур. Украшения с этими камнями лучше хранить в тканевых мешочках.

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Рубин, изумруд, хризолит - камни, которые периодически могут "лопать". Поэтому их время от времени нужно смазывать специальными средствами для драгоценных камней.

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Как нельзя хранить украшения с драгоценными камнями:

под прямыми солнечными лучами,

в ванной комнате,

у батареи,

в металлических коробках,

в помещении с постоянными перепадами температур.

Украшения с жемчугом

Украшения с жемчугом очень деликатные и хрупкие, поэтому их нужно хранить в мягком мешочке. Вытирать такие украшения стоит только специальной тоненькой салфеткой.

Фото pinterest

Где хранить украшения

Хранить украшения можно в разных коробках, ящиках или органайзерах.

В частности, вы можете себе выбирать:

шкатулки,

контейнеры для украшений,

настенные миниатюрные крючки,

дверные полочки,

манекены,

стойки,

сейф для украшений.

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