Виявляється, правильне зберігання також впливає на стан речей. Адже знаючи декілька секретів можна допомогти одягу прослужити довше, а також не дратуватись через свій вигляд.

Ідеї 24 підготували для вас поради, як правильно доглядати за одягом, щоб він прослужив якомога довше.

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Зубна щітка для чистки взуття

Якщо взуття уже забруднене, то можна взяти стару зубну щітку та промокнути її у звичайний оцет. Так вдасться швидко та без зайвих зусиль його відчистити.

Вазелін рятує взуття з лакованої шкіри

Часто на лакованому взутті з'являються темні смуги та подряпини. Їх можна позбутись завдяки невеликій кількості вазеліну. Нанесіть вазелін на ватну паличку та протріть всі проблемні місця.



Виявляєтеся, все досить легко / Фото pixabay

Лак для нігтів проти ґудзиків та стрілок на колготках

Звичайний лак для нігтів дозволяє зафіксувати "стрілку" та не дати колготкам повністю порватись. Також лаком можна зафіксувати ґудзики на одязі. Потрібно лише нанести його на місце з нитками. Порада: найкраще брати прозорий лак.

Пластир для бюстгальтера

Всі жінки знають, що таке коли вилазить "кісточка" з білизни. Не обов'язково одразу викидати таку білизну, адже можна заклеїти це місце пластиром. Ефект навряд чи буде тривалим, але дозволить ще раз приміряти улюблений бюстгальтер.



Чудовий спосіб під час екстреної ситуації / Фото pixabay

Зберігайте бюстгальтери правильно

Найкраще складати бюстгальтери один в одного, щоб чашечки не доформовувались та білизна не займала багато місця.

Мило для застібок

Якщо блискавка почала заїдати, то не варто одразу йти змінювати її. У таких випадках на допомогу приходить звичайнісіньке мило. Просто проведіть ним по застібці та не дратуйтесь.



Легкий лайфхак з милом збереже ваші кошти / Фото pixabay

Спортивний одяг варто сушити

Після ранкової пробіжки одяг варто висушувати. Адже піт сприяє розмноження різноманітних бактерій та може призвести навіть до появи плісняви на одязі.