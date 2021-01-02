Кожна господиня рано чи пізно стикається з проблемою виведення воскової плями з килима. Це завдання не з легких, тому потребує певних знань.

Ідеї 24 розкажуть вам, як всього за 4 простих кроки врятувати килим і ретельно вичистити його від воскової плями.

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Якщо так сталося, що ви забруднили килим воском, то для того, щоб його відчистити знадобляться:

пакет з льодом, ніж, праска або фен для волосся, паперовий рушник, засіб для чищення килимів.

Крок 1: Охолодити віск

Якщо так сталося, що віск зі свічки потрапив на килим, то потрібно охолодити пляму. Для цього найкраще брати пакет чи мішечок з льодом. Приклавши пакет до плями, потрібно почекати приблизно 10 хвилин. Зауважте, віск повинен практично "замерзнути". Але слідкуйте за тим, щоб він не був вологим.

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Крок 2: Зішкребіть віск

Через зазначений час віск потрібно акуратно зішкребти з килима негострим ножем. Це потрібно робити максимально акуратно для того, щоб не пошкодити килим. Усі решти зберіть руками або пропилососьте.

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Крок 3: Нагрійте залишки

Ножем здерти увесь віск вам вдасться не одразу, тому покладіть на килим паперовий рушник і "подуйте" на нього теплим повітрям з фена. Віск "розплавиться" і його поглине папір. Замість фена та паперових рушників можна взяти кухонний рушник та праску. Для цього на пляму покладіть рушник і попрасуйте його на мінімальній температурі праски. Робіть це обережно, щоб не "спалити" рушник та килим.

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Крок 4: Почистьте килим

Коли ви "позбулися" воску, почистьте килим спеціальним розчином або просто щіткою. Так ви повернете йому привабливий вигляд.

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