У кожного з нас трапляються ситуації, коли раптово розряджається смартфон. Зарядки "під рукою" нема, тому доводиться або відмовитися від телефона на деякий час, або знайти альтернативні шляхи.

Ідеї 24 зібрали для вас 15 оригінальних ідей зарядки смартфона незвичним способом. Якийсь варіант вас точно зацікавить.

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1. Велосипедний генератор

Це мініатюрний генератор, який вмонтовується у колесо велосипеда. Таким чином, акумулятор заряджається від руху велосипеда. У будь-який час акумулятор можна зняти і взяти з собою в кафе, на роботу чи на навчання.

Фото delfi.lv

2. Зарядка від холодних чи гарячих напоїв

Ви вже, певно, чули про існування спеціальних підставок під чашку з напоєм. Такі підставки зберігають температуру будь-якого напою. Завдяки цьому до такого пристрою можна під'єднати телефон і трохи його підзарядити.

Фото recreoviral

3. Шорти

Якщо ви любите активний відпочинок у теплі пори року, то такий варіант зарядки вам точно сподобається. У шорти вмонтований спеціальний акумулятор, який заряджається від вашого руху. Завдяки цьому після фізичних навантажень ви зможете підзарядити свій смартфон від шортів.

Фото novate

4. Спальний мішок

Суть полягає у переробці виробленого людського тепла в електроенергію, якої буде вдосталь для того, щоб зарядити смартфон.

Фото novate

5. "Розумний" стілець

У стілець вмонтований механізм, який перетворює енергію руху в електрику. Завдяки цьому навіть під час робочого дня ви здатні підзарядити свій телефон "власними силами".

Фото lanacion

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6. Купальник із сонячними батареями

Купальник містить гнучкі смужки фото елементів, які поглинаючи сонячне світло здатні зарядити ваш телефон, плеєр, навушники тощо.

Фото masslive

7. Дерево Electree

Дерево, яке містить 27 листків, здатних поглинати сонячну енергію. Вона "надходить" до акумуляторної батареї і після цього ви маєте можливість зарядити свій смартфон.

Фото callenderhoworth

8. Ремінь-зарядка

Ідеальний варіант для тих, хто зобов'язаний постійно носити із собою зарядний пристрій. Це зручно, стильно та практично.

Фото 24gadget

9. Дихаємо і заряджаємо

Для такої зарядки телефона знадобиться спеціальна маска, в якій вмонтовані невеликі вітрові турбіни. Завдяки цьому потік перетворюється в електроенергію, яка здатна зарядити смартфон.

Фото depo

10. Зарядка від вогню

Спеціальний блок, який перетворює енергію тепла в електрику. Є декілька варіантів таких блоків. Наприклад, це може бути нестандартний казан для туристичних походів або газовий пальник.

Фото drive2

11. Безпровідна зарядка через Wi-Fi або Bluetooth

Зарядка телефона відбувається завдяки хвилям від Wi-Fi або Bluetooth. Ці хвилі фактично невидимі кабелі, по який передається заряд.

Фото techtoday

12. Іграшка для кота

Такий пристрій має вигляд привабливого клубка, який точно сподобається вашій кішці. Отже, граючись, ваш пухнастий друг перетворить енергію на заряд.

Фото nevsedoma

13. Енергія вітру

Умовно кажучи, цей пристрій має вигляд чохла з вентилятором для телефона. Працюючи від вітру, вентилятор таким чином заряджає ваш телефон.

Фото offgridenergyindependence

14. "Фіксуючі пов'язки"

Це пристрій у вигляді так званих пов'язок для взуття. Їх можна зафіксувати під час бігу або ходьби. Таким чином, рухаючись, ви будете виробляти енергію для акумуляторного блоку.

Фото gadblog

15. Гумові чоботи

Не лише зручне взуття, а й практична річ, у яку вбудований зарядний пристрій. Працює за допомогою різниці температури людини та навколишнього середовища.

Фото nevsedoma