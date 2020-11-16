Поява смартфонів у нашому житті призвела до виникнення багатьох різних аксесуарів, які доповнюють роботу мобільного телефона, спрощують наше життя, надають додаткові функції або просто дарують позитивні емоції від використання милих та кумедних додатків до нашого ґаджета.

Ідеї 24 зібрали для вас найбільш оригінальні та милі аксесуари, які точно вам сподобаються.

Автомобільний тримач для телефона

Це не звичайний аксесуар, а річ, яка викличе посмішку та найприємніші емоції. Тримач зроблений у вигляді панди і підходить для телефону з діагоналлю екрана 4-6 дюймів.

Милий та кумедний тримач для телефону в авто / Фото AliExpress

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Підставка для телефона

Універсальна річ, яку можна використовувати не лише в авто, а й вдома. За допомогою оригінального тримача ви зможете переглядати фільми, читати книги чи говорити по відеозв'язку.

Оригінальний тримач у вигляді павука / Фото AliExpress

Тримач-котик

Тримач у вигляді одного або декількох котів – нестандартний варіант зручного розташування та фіксації планшета, електронної книги чи телефона.

Фото AliExpress

Чохол у вигляді улюблених персонажів мультфільму чи серіалу

Чохол – це не лише захист для вашого телефону. Це також елемент вашого стилю та образу. Якщо бажаєте виглядати яскраво – такий чохол для вас.

Практична, яскрава та оригінальна річ / Фото mermaidcase

Зарядний пристрій без кабелю

Винахід, про який ви мріяли – пристрій, що дозволяй заряджати телефон без під'єднання кабелю до спеціального "гнізда" телефона. Варто лише покласти телефон на спеціальний пристрій – і вуаля – процес зарядки розпочато.

Фото mob-mobile

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Фантазії зі стилусом

Якщо вам не зручно користуватися телефоном двома руками і ви потребуєте стилуса – ось оригінальний варіант цього аксесуару. З ним ваше життя не буде таким, як раніше.

Оригінальний стилус / Фото mob-mobile

Затискач для провідних навушників

Якщо ви є прихильником провідних навушників, то у вас постійно виникає проблема їхнього розплутування. Цей аксесуар точно полегшить ваше життя і зекономить час.

Нестандартний затискач для провідних навушників / Фото AliExpress

Попсокет у вигляді мультяшних персонажів

Попсокет – це універсальний тримач для телефона. Його також можна використовувати як підставку. Практично, мило, яскраво. Хіба ви не хотіли б собі такий аксесуар?

Оригінальний тримач-підставка / Фото Сase-place

Дихальний зарядний пристрій

Якщо ваш телефон вимкнувся, а вам потрібно його "зарядити" – скористайтеся спеціальним зарядним пристроєм. Вам для цього лише знадобиться спеціальний аксесуар і…ваше дихання.

Фото mob-mobile

Шосте відчуття

Саме так можна назвати найбільш оригінальний та незвичний аксесуар для телефону, який при скануванні речовини може визначити її склад. Окрім цього, сканер визначає рівень стиглості фруктів та рівень вологи у ґрунті.

Молекулярний сканер / Фото mob-mobile