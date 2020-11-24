У каждого из нас бывают ситуации, когда внезапно разряжается смартфон. Зарядки "под рукой" нет, поэтому приходится либо отказаться от телефона на некоторое время, или найти альтернативные варианты.

Идеи 24 собрали для вас 15 оригинальных идей зарядки смартфона необычным способом. Какой-то вариант вас сточно заинтересует.

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1. Велосипедный генератор

Это миниатюрный генератор, который монтируется в колесо велосипеда. Таким образом, аккумулятор заряжается от движения велосипеда. В любое время аккумулятор можно снять и взять с собой в кафе, на работу или на учебу.

Фото delfi.lv

2. Зарядка от холодных или горячих напитков

Вы уже, наверное, слышали о существовании специальных подставок под чашку с напитком. Такие подставки сохраняют температуру любого напитка. Благодаря этому к такому устройству можно подсоединить телефон и несколько его подзарядить.

Фото recreoviral

3. Шорты

Если вы любите активный отдых в теплое время года, то такой вариант зарядки вам точно понравится. В шорты встроенный специальный аккумулятор, который заряжается от вашего движения. Благодаря этому после физических нагрузок вы сможете подзарядить свой смартфон от шорт.

Фото novate

4. Спальный мешок

Суть заключается в переработке производимого человеческого тепла в электроэнергию, которой будет достаточно для того, чтобы зарядить смартфон.

Фото novate

5. "Умный" стул

В стул встроенный механизм, который превращает энергию движения в электричество. Благодаря этому даже во время рабочего дня вы способны подзарядить свой телефон "собственными силами".

Фото lanacion

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6. Купальник с солнечными батареями

Купальник содержит гибкие полоски фотоэлементов, которые поглощая солнечный свет способны зарядить телефон, плеер, наушники и тому подобное.

Фото masslive

7. Дерево Electree

Дерево, которое содержит 27 листов, способных поглощать солнечную энергию. Она "поступает" к аккумуляторной батарее и после этого вы можете зарядить свой смартфон.

Фото callenderhoworth

8. Ремень-зарядка

Идеальный вариант для тех, кто обязан постоянно носить с собой зарядное устройство. Это удобно, стильно и практично.

Фото 24gadget

9. Дышим и заряжаем

Для такой зарядки телефона понадобится специальная маска, в которой вмонтированы небольшие ветровые турбины. Благодаря этому поток превращается в электроэнергию, которая способна зарядить смартфон.

Фото depo

10. Зарядка от огня

Специальный блок, который превращает энергию тепла в электричество. Есть несколько вариантов таких блоков. Например, это может быть нестандартный казан для туристических походов или газовая горелка.

Фото drive2

11. Беспроводная зарядка через Wi-Fi или Bluetooth

Зарядка телефона происходит благодаря волнам от Wi-Fi или Bluetooth. Эти волны фактически невидимые кабели, по которым передается заряд.

Фото techtoday

12. Игрушка для кота

Такое устройство имеет вид привлекательного клубка, который точно понравится вашей кошке. Таким образом, играя, ваш пушистый друг превратит энергию на заряд.

Фото nevsedoma

13. Энергия ветра

Условно говоря, это устройство имеет вид чехла с вентилятором для телефона. Работая от ветра, вентилятор таким образом заряжает телефон.

Фото offgridenergyindependence

14. "Фиксирующие повязки"

Это устройство в виде так называемых повязок для обуви. Их можно зафиксировать во время бега или ходьбы. Таким образом, двигаясь, вы будете производить энергию для аккумуляторного блока.

Фото gadblog

15. Резиновые сапоги

Не только удобная обувь, но и практичная вещь, в которую встроенно зарядное устройство. Работает с помощью разницы температуры человека и окружающей среды.

Фото nevsedoma