Як запекти яблука, щоб вони були корисними та смачними

Осінь часто асоціюється із яблуками. Якщо свіжі сезонні фрукти вам набридли, ми маємо для вас смачну та корисну альтернативу.

Приготуйте яблука з корицею у духовці. Ця страва стане вашим улюбленим перекусом. Читайте детальний рецепт у нашому матеріалі.

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Рецепт яблук з корицею

Ніжний яблучно-карамельний смак вам точно буде до вподоби. Цей десерт можна їсти з морозивом, печивом чи йогуртом, або ж смакувати окремо.

Інгредієнти

6 яблук;

¾ склянки коричневого цукру;

3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;

2 столові ложки вершкового масла;

2 столові ложки лимонного соку;

1,5 чайна ложка меленої кориці;

дрібка солі.

Спосіб приготування



Яблука з корицею / Фото Unsplash

Крок 1. Почистьте яблука, виріжте серединку та наріжте невеликими скибочками.

Крок 2. У невеликій посудині змішайте яблука, цукор, кукурудзяний крохмаль, розтоплене вершкове масло, лимонний сік, корицю та сіль. Перемішуйте до тих пір, поки яблука не впустять сік.

Крок 3. Перекладіть суміш у форму для запікання та накрийте фольгою. Розігрійте духовку до 170 градусів, випікайте 45 хвилин. За 10 хвилин до готовності, накрийте яблука кришкою. Перед подачею дайте охолонути 5 хвилин і насолоджуйтесь.

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