Приготовьте яблоки с корицей в духовке. Это блюдо станет вашим любимым перекусом. Читайте подробный рецепт в нашем материале.

Интересно знать Вкусные десерты из лучших украинских макарон: что приготовить для всей семьи

Рецепт яблок с корицей

Нежный яблочно-карамельный вкус вам точно придется по вкусу. Этот десерт можно есть с мороженым, печеньем и йогуртом, или смаковать отдельно.

Ингредиенты

6 яблок;

¾ стакана коричневого сахара;

3 столовые ложки кукурузного крахмала;

2 столовые ложки сливочного масла;

2 столовые ложки лимонного сока;

1,5 чайная ложка молотой корицы;

щепотка соли.

Способ приготовления



Яблоки с корицей / Фото Unsplash

Шаг 1. Очистите яблоки, вырежьте середину и нарежьте небольшими ломтиками.

Шаг 2. В небольшой посуде смешайте яблоки, сахар, кукурузный крахмал, растопленное сливочное масло, лимонный сок, корицу и соль. Перемешивайте до тех пор, пока яблоки не впустят сок.

Шаг 3. Переложите смесь в форму для запекания и накройте фольгой. Разогрейте духовку до 170 градусов, выпекайте 45 минут. За 10 минут до готовности, накройте яблоки крышкой. Перед подачей дайте остыть 5 минут и наслаждайтесь.