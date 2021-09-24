Приготуйте яблука з корицею у духовці. Ця страва стане вашим улюбленим перекусом. Читайте детальний рецепт у нашому матеріалі.
Цікаво знати Смачні десерти з найкращих українських макаронів: що приготувати для всієї родини
Рецепт яблук з корицею
Ніжний яблучно-карамельний смак вам точно буде до вподоби. Цей десерт можна їсти з морозивом, печивом чи йогуртом, або ж смакувати окремо.
Інгредієнти
- 6 яблук;
- ¾ склянки коричневого цукру;
- 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю;
- 2 столові ложки вершкового масла;
- 2 столові ложки лимонного соку;
- 1,5 чайна ложка меленої кориці;
- дрібка солі.
Спосіб приготування
Яблука з корицею / Фото Unsplash
Крок 1. Почистьте яблука, виріжте серединку та наріжте невеликими скибочками.
Крок 2. У невеликій посудині змішайте яблука, цукор, кукурудзяний крохмаль, розтоплене вершкове масло, лимонний сік, корицю та сіль. Перемішуйте до тих пір, поки яблука не впустять сік.
Крок 3. Перекладіть суміш у форму для запікання та накрийте фольгою. Розігрійте духовку до 170 градусів, випікайте 45 хвилин. За 10 хвилин до готовності, накрийте яблука кришкою. Перед подачею дайте охолонути 5 хвилин і насолоджуйтесь.
До теми Оригінальна альтернатива макаронам: спробуйте приготувати локшину з цукіні та авокадо