Нутриціологиня Надія Андрєєва продовжує ділитися з підписниками незвичайними рецептами. На цей раз вона розповіла, як приготувати локшину з цукіні. Попри те, що на приготування страви у вас піде лише 10 хвилин, найвідданіші шанувальники макаронів обов'язково оцінять таку альтернативу.
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Як приготувати спагеті з цукіні: рецепт на 2 порції
Інгредієнти:
- 1 столова ложка оливкової олії;
- 3 середніх або великих цукіні;
- сік половини лимона;
- 1 невеликий авокадо;
- морська сіль і чорний перець – на ваш смак;
- гілочка базиліку для прикраси;
- куряче філе, приготоване на грилі;
- 2 столові ложки песто.
Спосіб приготування локшини:
- У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні.
- На спеціальній спіралеподібній тертці зробіть довгу локшину з цукіні. Викладіть її на сковороду і готуйте 3 хвилини до стану аль-денте.
- Збризніть лимоном, додайте сіль і перець на смак. Відкладіть в сторону.
- У середній чаші з'єднайте песто і лимонний сік. Додайте авокадо і змішайте його з соусом, добре розімніть.
- Змішайте суміш з пастою з цукіні та перемішайте, щоб соус повністю покрив локшину.
- Приправте сіллю і перцем. Прикрасьте листочками базиліку.
Смачного!
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Домашня локшина з цукіні / Фото instagram
Текст публікації Надії Андрєєвої:
Локшина з цукіні з авокадо
Локшина з цукіні чудова альтернатива звичним спагеті з борошна. Спробуйте приготувати і ви побачите, що навіть найвідданіші шанувальники макаронів оцінять таку альтернативу.
При цьому в чашці звичайних макаронів міститься 220 калорій і 43 грами вуглеводів, а в локшині з цукіні всього 28 калорій і вуглеводів не більше 7 грамів. До того ж цукіні відмінне джерело клітковини, магнію, калію і вітаміну С.
Інгредієнти:
1 ст.л. оливкової олії
3 середніх або великих цукіні
сік половини лимона
1 невеликий авокадо
морська сіль і чорний перець на смак
гілочка базиліку для прикраси
куряча грудка, приготована на грилі і порізана
2 ст.л. сирого песто
Спосіб приготування локшини:
У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні.
Використовуючи спеціальну спіралеподібну тертку, зробіть довгу локшину з цукіні. Викладіть цукіні на сковороду і готуйте 3 хвилини до стану аль-денте.
Збризніть лимоном, додайте сіль і перець на смак. Відкладіть в сторону.
У середній чаші з'єднайте песто і лимонний сік. Додайте авокадо і змішайте його з песто, добре розім'яти.
Змішайте авокадо-песто з пастою з цукіні і перемішайте, щоб соус повністю покрив локшину.
Приправте сіллю і перцем за смаком. Прикрасьте листочками базиліку.