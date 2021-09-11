Нутриціологиня Надія Андрєєва продовжує ділитися з підписниками незвичайними рецептами. На цей раз вона розповіла, як приготувати локшину з цукіні. Попри те, що на приготування страви у вас піде лише 10 хвилин, найвідданіші шанувальники макаронів обов'язково оцінять таку альтернативу.

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У чашці звичайних макаронів міститься 220 калорій і 43 грами вуглеводів, а в локшині з цукіні лише 28 калорій і вуглеводів не більше як 7 грамів. До того ж цукіні – відмінне джерело клітковини, магнію, калію і вітаміну С.

Як приготувати спагеті з цукіні: рецепт на 2 порції

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії;

3 середніх або великих цукіні;

сік половини лимона;

1 невеликий авокадо;

морська сіль і чорний перець – на ваш смак;

гілочка базиліку для прикраси;

куряче філе, приготоване на грилі;

2 столові ложки песто.

Спосіб приготування локшини:

У великій сковороді розігрійте оливкову олію на середньому вогні. На спеціальній спіралеподібній тертці зробіть довгу локшину з цукіні. Викладіть її на сковороду і готуйте 3 хвилини до стану аль-денте. Збризніть лимоном, додайте сіль і перець на смак. Відкладіть в сторону. У середній чаші з'єднайте песто і лимонний сік. Додайте авокадо і змішайте його з соусом, добре розімніть. Змішайте суміш з пастою з цукіні та перемішайте, щоб соус повністю покрив локшину. Приправте сіллю і перцем. Прикрасьте листочками базиліку.

Смачного!

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Домашня локшина з цукіні / Фото instagram

Текст публікації Надії Андрєєвої:

Локшина з цукіні з авокадо

Локшина з цукіні чудова альтернатива звичним спагеті з борошна. Спробуйте приготувати і ви побачите, що навіть найвідданіші шанувальники макаронів оцінять таку альтернативу.

При цьому в чашці звичайних макаронів міститься 220 калорій і 43 грами вуглеводів, а в локшині з цукіні всього 28 калорій і вуглеводів не більше 7 грамів. До того ж цукіні відмінне джерело клітковини, магнію, калію і вітаміну С.

Інгредієнти:

1 ст.л. оливкової олії

3 середніх або великих цукіні

сік половини лимона

1 невеликий авокадо

морська сіль і чорний перець на смак

гілочка базиліку для прикраси

куряча грудка, приготована на грилі і порізана

2 ст.л. сирого песто

Спосіб приготування локшини:

У великій сковороді нагрійте оливкову олію на середньому вогні.

Використовуючи спеціальну спіралеподібну тертку, зробіть довгу локшину з цукіні. Викладіть цукіні на сковороду і готуйте 3 хвилини до стану аль-денте.

Збризніть лимоном, додайте сіль і перець на смак. Відкладіть в сторону.

У середній чаші з'єднайте песто і лимонний сік. Додайте авокадо і змішайте його з песто, добре розім'яти.

Змішайте авокадо-песто з пастою з цукіні і перемішайте, щоб соус повністю покрив локшину.

Приправте сіллю і перцем за смаком. Прикрасьте листочками базиліку.