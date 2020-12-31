Новорічна ніч – це час магії та чар. Саме тому опівночі і дорослі, і діти вірять в диво і загадують найсміливіші бажання. У когось бажання збуваються, а хтось із сумом розуміє, що варто було загадувати щось скромніше.

Ідеї 24 поділяться з вами секретами, завдяки яким ви будете знати, як загадувати бажання так, щоб вони точно збулися.

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Правильне формулювання

Для того, щоб бажання збулися, потрібно правильно формулювати їх. Тому є декілька вимог, яких потрібно дотримуватися проговорюючи або пишучи бажання на аркуші:

1. формулювання бажання має бути максимально точним;

2. у формулюванні бажання не бажайте зла іншим (окрім цього, втілення бажання в життя не повинно нашкодити оточуючим);

Фото novadoba

3. бажайте щиро та всім серцем, не сумнівайтеся і вірте у втілення свого бажання увесь час;

4. візуалізуйте бажання (пишіть або малюйте, але робить це максимально точно);

Фото mamaplus

5. думайте не як про бажане, а як про те, що маєте (неправильно формулювати "я хочу нову машину", краще думати "мій новий електромобіль розкішний");

6. правильно загадувати не гроші, а те, на що ви їх витратите;

7. загадуйте бажання в хорошому настрої;

8. для того, щоб бажання збулося, у формулюванні не вживайте частку "не" (замість того, щоб бажати "не хворіти", краще сформулюйте "хочу бути здоровою").

Яким способом загадувати бажання

Шампанське та попіл

Один з найпопулярніших способів – випити шампанське та попіл від аркуша, на якому було записане бажання. Це варто робити рівно опівночі під бій курантів.

Фото kleo

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Пляшка з бажанням

Підготуйте маленьку пляшечку заздалегідь (у вигляді брелока). У новорічну ніч напишіть на аркуші паперу своє бажання, заховайте аркуш у пляшку і залийте шампанським зі свого келиха. Зберігайте в таємному місці до здійснення бажання.

Фото aliexpress

Бажання "в пляшку"

Випийте шампанське з рідними людьми. У порожню пляшку пошепки промовте своє бажання, закрийте її та зберігайте 7 днів.

Фото omskzdes

Для грошей

Для того, щоб покращити в наступному році матеріальне становище, обгорніть "ніжку" келиха купюрою і не знімайте її впродовж усього святкування. На наступний день купюру заховайте в окремий відділ в гаманці та зберігайте як талісман.

Ялинка

У новорічну ніч пошепки проговоріть своє бажання біля ялинки. Маленьку гілку поставте в воду біля ліжка. Через 3 дні порахуйте кількість голок. Якщо кількість парна – бажання збудеться у цьому році. Якщо непарна – доведеться почекати ще рік.

Ялинкова кулька

Купіть нову ялинкову іграшку у вигляді кулі. На маленькому аркуші паперу запишіть заповітні бажання і сховайте аркуш в іграшку. Прикрасьте ялинку і щоденно по 5 хвилин тримайте кульку в руці. Через тиждень іграшку зніміть і заховайте в таємне місце. Чекайте здійснення вашого бажання.

Фото akusherstvo

Мандарин

Спосіб для тих, хто мріє про народження дитини. Під час бою курантів потрібно почистити та з'їсти мандарин. Якщо вам попалася кісточка, бажання збудеться, тому не варто її викидати.

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Виноград

Загадуєте бажання і під час бою курантів їсте 12 виноградин. Якщо вам попалися кісточки, їх потрібно всі виплюнути. Ви заздалегідь можете спростити собі процес загадування бажання, купивши виноград без кісточок.

Лист Діду Морозу

Звичай знайомий із дитинства. Проте тепер не варто відправляти лист у Лапландію. "Запустіть" маленький аркуш на вітер через вікно.

Фото kleo